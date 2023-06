Jef Colruyt : « C’est toujours bien de s’arrêter lorsqu’on est au top »

C’est un tournant pour le distributeur belge Colruyt, son CEO, Jef Colruyt quittera ses fonctions à partir du 1er juillet prochain. Son successeur est l’actuel directeur des opérations Stefan Goethaert (56 ans), le premier CEO qui ne soit pas un descendant de la famille Colruyt.

« L’exercice écoulé a été riche en défis et s’est soldé par une forte baisse du résultat », a expliqué Jef Colruyt. « Nous avons fait des efforts supplémentaires et nous sommes davantage concentrés sur la maîtrise des coûts opérationnels et l’efficacité, mais aussi sur la gestion de la trésorerie. C’est en partie grâce à ces efforts que la baisse des résultats enregistrée au cours de l’exercice 2022/23 est inférieure à ce que nous craignions. »

Part de marché en hausse

Colruyt a vu ses coûts d’exploitation augmenter de 235 millions d’euros. « Hors acquisitions, il s’agit d’une augmentation des coûts de 200 millions d’euros, dont nous pouvons dire que 80 à 85% sont facilement imputables à l’inflation », a précisé Stefaan Vandamme. Par exemple, les coûts salariaux ont augmenté de 115 millions d’euros et les coûts de l’énergie et du transport de 50 millions d’euros. Le positionnement des prix les plus bas, qui lui a parfois coûté très cher en terme de marge, a cependant permis au groupe de gagner des parts de marché, à 31%.

Le marché ultra concurrentiel, avec l’arrivée notamment d’Albert Heijn, mais également les achats transfrontaliers en hausse depuis l’inflation alimentaire record en Belgique sont autant de défis auxquels doivent répondre le groupe. « A cela s’ajoute la guerre en Ukraine qui est arrivée juste après la crise sanitaire », souligne le CEO. « Il a fallu réfléchir la gestion de nos coûts. »

Selon lui, le virage est désormais pris et « nous pouvons à nouveau appuyer sur l’accélérateur ». C’est donc le moment idéal pour passer le flambeau. « Je me suis fait la réflexion qu’il est agréable de s’arrêter à un sommet. Pour mon successeur aussi, c’est un avantage », a déclaré Jef Colruyt.