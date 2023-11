Le Prix de l’innovation de Wallonie picarde décerné aux portes de garage en kit de Quality Set

Oui, on peut innover dans le secteur des portes de garage. La société Quality Set le démontre avec un étonnant processus de fabrication de portes de garage en kit, qui a remporté le prix de l’innovation de la Wallonie picarde.

Innover dans les portes de garage, avouez-le, vous ne croyiez pas cela possible. C’est pourtant le défi relevé par l’entrepreneur Pierre Meulders, fondateur de la société Quality Set à Tournai. Il a mis au point un système de conception et de fabrication de portes de garage sur mesure, livrées en kit avec toute la quincaillerie nécessaire au montage. Une fois que la technique fut au point, il a tout « simplement » construit une usine pour produire ces fameuses portes en kit. Un investissement de 25 millions d’euros pour une capacité pouvant aller jusqu’à 200.000 kits. Un configurateur intègre les données du garage du client, le logiciel peut mouliner jusqu’à 1.300 paramètres à la minute pour calibrer parfaitement le produit et votre kit est prêt à l’installation… 24 heures plus tard. Tout cela avec à peine 18 personnes actives sur des lignes de production très automatisées.

Le prix de l’innovation de Wallonie picarde



« Nous avons commencé la commercialisation en juillet et les commandes ont afflué très rapidement, confie Pierre Meulders. La porte de garage est un produit très standardisé, industrialisé. Nous arrivons sur le marché avec un concept vraiment neuf. J’ai déjà reçu plusieurs propositions de sociétés américaines qui souhaitent acheter ou importer notretechnologie.»

Grâce à ce produit, Quality Set a reçu, ce mercredi soir, le prix de l’innovation de Wallonie picarde, décerné par l’Agence de Stimulation économique Entreprendre.wapi. Pierre Meulders, pilote de ligne de formation, n’est pas un novice dans le business de la porte. Il avait fondé précédemment la société Epco, fabricant de panneaux utilisés notamment pour les portes de garage. Il l’a revendue en 2016 à un groupe de private equity, qui poursuit depuis l’exploitation, toujours à Tournai. Entrepreneur dans l’âme, Pierre Meulders ne s’est pas reposé sur ses lauriers et est vite reparti sur un nouveau projet, en l’occurrence celui des portes de garage en kit. Quality Set est maintenant lancée et même bien lancée. Et à voir l’enthousiasme de Pierre Meulders, on se permet de douter que, à 49 ans, ce soit là sa dernière aventure entrepreneuriale.

Polypea, la start up innovante

Dans la catégorie « Start up », le prix Wapinnov récompense Polypea. Cette société développe un plastique végétal, à base d’amidon de pois, pour entourer les tablettes de lave-vaisselle ou les dosettes de poudre à lessiver. Ce procédé, entièrement biodégradable, permettrait de réduire sensiblement les résidus de plastique dans les eaux et les océans. Polypea a été fondée en 2020 par Gilles Crahay, le fils de l’ancien CEO de Cosucra et président de l’UWE Jacques Crahay, avec l’appui de l’UMons. L’entreprise est aujourd’hui au stade du prototype de laboratoire, prototype validé par le client, en l’occurrence le groupe

Mc Bride. (qui dispose d’une usine à Estaimpuis). Le partenariat avec un tel groupe augure de réelles perspectives de montée en puissance quand le projet passera en phase industriel. Polypea envisage une mise sur le marché dans deux ou trois ans.



Les prix du public de Wapinnov ont été, eux attribués au projet Recypale (Dufour, Wanty, CTP) qui vise au recyclage des pales d’éoliennes et, pour les start-up, à Belvictus, une société de Brunehaut qui propose des aliments naturels pour chiens.



Le jury de Wapinnov était présidé par Geoffrey Pot, directeur de Takeda-Lessines. Cette entreprise avait annoncé l’an dernier un investissement de 300 millions d’euros pour produire, à Lessines, des traitements à base de plasma contre des maladies chroniques rares. « Pour un groupe comme le nôtre, il est important de savoir qu’il y de l’innovation, beaucoup d’innovations en Belgique, a commenté Geoffrey Pot, lors de la remise des prix. Nous voulons travailler avec des personnes innovantes et cela pèse dans nos choix d’investissement.