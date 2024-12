Il n’y a jamais eu autant de déchets d’équipements électriques et électroniques déclarés

Quelque 169.807 tonnes de déchets d’équipements électriques et électroniques (DEEE) ont été déclarées en 2023, indique vendredi BeWeee, l’application belge permettant à certaines catégories professionnelles de déclarer ce type de déchets. Ce chiffre est en hausse de 5% par rapport à 2022 et constitue un record depuis la création de cet outil en 2017.

L’Union européenne impose à tous ses États membres de collecter et de traiter au moins 65% des déchets d’équipements électriques et électroniques. Pour que la Belgique atteigne cet objectif, il faut que chacun rapporte la quantité de DEEE collectés et traités ou recyclés.

BeWeee compile les résultats de la collecte pour la Belgique. Cela inclut les chiffres des organismes de gestion Recupel (l’ASBL qui coordonne la récolte des déchets électroniques et électriques) et PV CYCLE Belgium (pour les panneaux solaires), les plans de déchets individuels des entreprises et le rapportage direct via BeWeee. Celui-ci concerne les collecteurs, centres de traitement, producteurs, distributeurs, exportateurs et centres de réutilisation de (D)EEE.

Six fois plus en six ans

Sur les 169.807 tonnes déclarés l’an dernier, 41.299 tonnes l’ont été directement par l’intermédiaire de BeWeee. C’est six fois plus en six ans. “Cela illustre à la fois le succès et la nécessité d’un outil de rapportage unifié pour tous les acteurs de la chaîne des DEEE”, commente Xavier Dubois, directeur de la plateforme.

Bien que les volumes déclarés soient en augmentation, la Belgique n’atteint cependant pas encore l’objectif européen de collecte de 65%, qui stipule que deux tiers de ce qui est mis sur le marché les trois dernières années doit être récupéré. Le taux de collecte belge était en effet de 50,11% l’an dernier, en augmentation d’environ 2% par rapport à 2022. La Belgique fait toutefois 4,5% de mieux que la moyenne européenne.

La problématique des panneaux solaires

Les panneaux solaires sont inclus dans le total mais déséquilibrent le pourcentage, car 96.606 tonnes de panneaux ont été mises sur le marché en 2023, soit 30.000 de plus qu’en 2022. Si on les exclut du rapportage, le taux de collecte atteint 58%, nuance BeWeee.

“Nous avons vraiment fait de grands progrès. En 2017, par exemple, le pourcentage de collecte n’était que de 46%. D’ailleurs, par rapport à d’autres pays européens, nous sommes parmi les meilleurs élèves de la classe”, se félicite Xavier Dubois.

Pour BeWeee, la question se pose cependant de savoir si l’objectif est adapté aux évolutions actuelles du marché avec un volume d’appareils électroniques à la durée de vie plus longue et qui ne cesse de croître.