IKEA teste des casiers de retrait externes en Belgique : une première en Europe continentale

IKEA Belgique lance un projet pilote en Europe continentale, permettant à ses clients de récupérer leurs commandes via des casiers externes situés à The Leaf Shopping à Ternat. Ce service vise à rapprocher IKEA de ses clients tout en offrant davantage de flexibilité.

L’installation de ces casiers marque un retour aux sources pour IKEA Belgique : ils prennent place sur le site où le premier magasin IKEA du pays a ouvert il y a 40 ans. Bien que les 8 magasins belges restent les principaux centres d’activité de la marque, ce projet pilote matérialise la volonté d’IKEA de diversifier ses points de contact avec les consommateurs.

Un service pratique et écologique

Les casiers, accessibles tous les jours de 6h à 22h, permettent aux clients de récupérer leurs colis à des moments qui leur conviennent, notamment tôt le matin, à la pause déjeuner ou le dimanche. Ils sont alimentés par des collaborateurs d’IKEA Zaventem, qui utilisent une camionnette électrique, renforçant ainsi l’engagement écologique de l’entreprise.

Coût du service : 9,99 € pour une utilisation standard, réduit à 7,99 € pour les membres IKEA Family. Une fois la commande en ligne effectuée, les clients reçoivent un code unique pour ouvrir le casier.

The Leaf Shopping : un site stratégique

Situé à proximité immédiate de l’autoroute E40, The Leaf Shopping constitue un emplacement idéal pour ce projet. Les navetteurs et les visiteurs de la zone commerciale peuvent y retirer leurs commandes en toute simplicité, en combinant cette tâche avec leurs déplacements ou leurs courses.

Des casiers déjà testés près des magasins IKEA

Depuis fin 2023, IKEA a installé des casiers similaires près de ses magasins à Gand, Hasselt, Wilrijk et Zaventem, enregistrant plus de 21 000 utilisations. Les créneaux les plus prisés sont les matinées avant l’ouverture des magasins et le dimanche.

Avec ce nouveau test à Ternat, IKEA évalue le potentiel d’un déploiement sur d’autres sites externes. Les prochaines étapes prévoient l’installation de casiers près des magasins d’Anderlecht, Mons, Liège et Arlon.

Un investissement continu dans l’expérience client

Ce projet s’inscrit dans une stratégie plus large de l’entreprise pour améliorer l’expérience client. En 2023, IKEA Belgique a investi 30 millions d’euros dans des initiatives visant à réduire les temps d’attente et à augmenter la capacité de ses services en ligne. Les casiers externes s’ajoutent à ces efforts pour répondre à l’évolution des besoins des consommateurs.

Avec ce projet pilote, IKEA poursuit son ambition de rendre l’achat de mobilier et d’accessoires toujours plus accessible, tout en réduisant l’impact environnemental de ses opérations. Si le test de Ternat s’avère concluant, il pourrait ouvrir la voie à un réseau élargi de points de retrait.