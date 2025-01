Hexcel Corporation veut fermer son usine de Welkenraedt, une centaine d’emplois menacés

La société Hexcel Corporation annonce mercredi son intention de fermer son usine de Welkenraedt, dans la province de Liège. La fermeture du site pourrait affecter 109 personnes, précise-t-elle.

Spécialisée dans le domaine des composites utilisés dans les marchés de l’aéronautique, de la défense et de l’industrie, l’entreprise explique faire face à des conditions de marché difficiles à cause d’une “concurrence intense” sur le marché des produits d’ingénierie et d’une pression “sans précédent” sur les prix.

Elle décrit également un “changement notable” dans les préférences des clients, désormais plus sensibles aux prix et en attente de solutions à coûts maîtrisés. “Dès lors, ils préfèrent transférer leurs programmes chez des concurrents meilleur marché ou optimiser leur production en interne”, ajoute Hexcel Corporation. La société explique avoir déployé des “efforts considérables” sur le site de Welkenraedt pour améliorer l’efficacité de la production et réduire les coûts.

Ces actions se révèlent cependant insuffisantes pour permettre au segment des produits d’ingénierie de rester compétitif et viable “compte tenu de la structure actuelle des coûts d’exploitation et des conditions du marché”. Hexcel Corporation compte donc cesser la production sur le site de Welkenraedt et la transférer vers d’autres sites existants au sein du groupe.

La direction indique entamer la phase d’information et de consultation avec les partenaires sociaux.

Le site de Welkenraedt est spécialisé dans la production de pièces en nid d’abeille usinées, qui sont ensuite fournies sous forme de pièces prêtes à monter. Les clients de l’entreprise les utilisent alors dans des avions civils et de défense, des hélicoptères et des moteurs aéronautiques. L’usine Hexcel de Welkenraedt existe depuis 1967. Le groupe américain Hexcel Corporation compte 22 sites de production sur trois continents (Amérique du Nord, Europe et Afrique) et emploie 5.300 personnes dans le monde.