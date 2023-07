Guillaume Desclée: « Je ne mélange plus vie professionnelle et vie privée »

Surcharge de travail, stress, solitude… Les facteurs de risque s’accumulent pour la santé physique et mentale des patrons de PME. Ceux-ci n’ont cependant pas toujours conscience que leur santé, c’est le premier capital immatériel de leur entreprise et qu’elle mérite une attention prioritaire. Des indépendants et patrons de PME témoignent. Aujourd’hui, le fondateur de MyMicroInvest et CEO d’Abbove raconte son accident cérébral.

Victime en 2016 d’une hémorragie cérébrale suivie de plusieurs AVC avant une opération au cerveau en plein covid, Guillaume Desclée (41 ans) a drastiquement changé son rythme de vie.

“C’est clair qu’il y a eu un avant et un après ce sérieux avertissement. A l’époque, je venais de fonder MyMicroInvest. Nous étions les premiers à nous lancer dans ce secteur du crowdfunding qui était nouveau en Belgique. C’était hyper-énergivore. La pression était énorme. J’ai essayé de compenser tout cela par des heures de travail infinies. Et mon corps m’a envoyé à la gare.«

» J’ai pris conscience à quel point je maltraitais ma santé. Ceci ne m’a pas empêché de me lancer dans une nouvelle aventure avec PaxFamilia (aujourd’hui Abbove). Mais je ne mélange plus vie professionnelle et vie privée. Mes journées ont un début et une fin. Je ne transige pas là-dessus. Je suis présent au travail et je suis présent chez moi pour ma famille. Ce sont deux mondes qui ne s’affrontent pas et qui vivent ensemble chacun à leur place. L’un nourrit l’autre. C’est cette capacité à mettre des frontières qui me rend aujourd’hui plus efficace et plus productif tout en ayant un bon équilibre de vie. Je n’ai jamais été un grand sportif. Par contre, je prends le temps de faire les choses à mon rythme: marcher, jardiner, etc. Je vis mieux le fait d’être entrepreneur.”