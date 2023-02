Grève à Brussels Airport: la direction « abasourdie » par le mouvement de grogne des travailleurs

La direction du bagagiste Aviapartner s’est dite « complètement abasourdie » par l’arrêt de travail observé samedi matin à Brussels Airport. « Nous sommes stupéfaits: une grève lors de la période la plus calme de l’année », a réagi le CEO de la société Philip De Coninck.

Une cinquantaine de travailleurs d’Aviapartner ont entamé un mouvement de grève, samedi matin, à Brussels Airport, où la société assure normalement la manutention des bagages de plus de 40% des vols. L’action impacte principalement les vols du tour-opérateur Tui, avec des retards et des départs sans bagages.

Les grévistes dénoncent une charge de travail jugée trop élevée et un problème lié au permis de conduire d’application aux travailleurs d’Aviapartner au sein de l’aéroport. Pour le CEO, l’argument de la surcharge de travail est « un non-sens », alors que la période est, à ses yeux, la plus calme de l’année. « Les conditions sont ordinaires. Le planning est parfaitement normal pour aujourd’hui, même s’il est vrai que notre secteur n’est pas à l’abri de soubresauts », a-t-il ajouté. « Nous avons par ailleurs continué de recruter pendant l’hiver ». La direction affirme en outre ne pas avoir perçu de signe de pression plus élevée au travail ces dernières semaines.

Syndicats et direction négocient en ce moment une nouvelle convention collective de travail. De nouvelles discussions sont prévues mercredi. Elles porteront notamment sur les primes et la composition des équipes. « Ne pouvaient-ils pas attendre jusque-là? », s’interroge le CEO, qui a prévu de rencontrer les syndicats vers 10h00.

Outre la charge de travail, les grévistes invoquent un problème de permis de conduire à points introduit l’année dernière à Brussels Airport. Avec l’ancien système, Aviapartner était pénalisée en cas d’infraction, mais désormais ce sont les membres du personnel qui sont visés, dénoncent-ils. « Nous connaissons les préoccupations de certains membres du personnel, mais est-ce une raison suffisante pour faire grève, et cela sans consultation préalable?« , se demande encore le CEO.

Quelque 48.000 personnes sont attendues ce samedi à Brussels Airport, contre 60.000 demain/dimanche. L’aéroport conseille aux voyageurs de vérifier sur son site web si leur vol est impacté par l’arrêt de travail d’Aviapartner.