Pour la troisième fois cet été, les pilotes belges de Ryanair entament une grève du 14 au 15 août. L’aéroport de Charleroi a publié la liste des vols annulés. Le vôtre est-il concerné?

La compagnie low cost est au cœur d’une nouvelle tension. Les pilotes de Ryanair basés à Charleroi ont en effet annoncé une nouvelle grève ces lundi 14 et mardi 15 août. À la base de cet énième conflit: les horaires surchargés des pilotes et un salaire trop bas, raboté depuis la crise sanitaire et qui n’a toujours pas été indexé depuis.

Fatigue, stress… Le tout additionné à un salaire réduit. Les conditions de travail sont loin d’être optimales pour les pilotes de Ryanair qui décident, face à l’intransigeance de la direction, de réagir et de se battre pour leurs droits. La compagnie, elle, réclame toujours l’abandon des plaintes en justice avant de négocier.

Des « pieds de nez à notre législation sociale »

Ce vendredi, les syndicats dénoncent le « non-respect par Ryanair des législations belges en matière de droit social et du droit du travail ». Ils appellent les politiques à réagir rapidement.

« Notre syndicat a organisé plusieurs grèves en 2018 au terme desquelles Ryanair s’était engagé à suivre ces législations. Cependant, cinq ans après, la compagnie Ryanair retourne dans ses travers et conteste maintenant la légitimité de ces législations », déplorent la CNE, ACV Puls et la Belgian Cockpit Association (BeCA), l’association professionnelle des pilotes de ligne de Belgique.

Dans une lettre ouverte adressée au Premier ministre Alexandre De Croo et au Ministre-Président de la Wallonie, Elio Di Rupo, les organisations syndicales appellent les politiques à « agir au plus vite, dans le cadre de vos compétences, afin que cette entreprise cesse de se comporter comme si elle était au-dessus des législations ».

« À titre d’exemple, les pilotes employés de la compagnie ont introduit une action judiciaire et la compagnie décide d’imposer le retrait de ces actions en échange d’une nouvelle convention collective de travail », illustrent-ils.

Face à ces « pieds de nez à notre législation sociale », les syndicats estiment n’avoir pas eu d’autre choix que « d’organiser plusieurs jours de grève dans le courant de cet été afin de démontrer notre mécontentement et dans l’espoir que nos droits soient respectés ».

Quels sont les vols qui ne décolleront pas ces prochains jours?

Barcelone, Perpignan, Thessalonique… Au total, 88 vols sont concernés par ce mouvement. Il est demandé aux passagers dont le vol a été annulé de ne pas se présenter à l’aéroport. En cas de grève du personnel, les voyageurs peuvent prétendre à une indemnité. La compagnie doit également proposer aux passagers un vol alternatif ou un remboursement.

Pour rappel, 120 vols Ryanair ont été annulés lors du premier mouvement de grève contre 96 vols lors du deuxième.

Lire plus?

Ces articles pourraient vous intéresser: