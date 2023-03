Greenwashing : TUI se prend une volée de bois vert pour son nouveau logo

Le voyagiste TUI a subi un bad buzz la semaine dernière en changeant son traditionnel logo rouge sur ses réseaux sociaux en un logo vert arboré d’une petite feuille. Sur le réseau social LinkedIN, de nombreux utilisateurs crient au greenwashing.

« On a déjà un candidat pour le plus gros greenwashing 2023! Et l’honneur revient à… TUI pour son nouveau logo écolo », lance sur LinkedIN Maxime Van der Meerschen, cofondateur de l’entreprise GiveActions. Il ajoute : « Dans le plus grand des calmes, TUI a changé son logo sur LinkedIn et Twitter. Ils ont en fait lancé leur “sustainability agenda” pour prévoir la réduction de leurs émissions. Ce qui est bien. Mais depuis quand planifier d’être neutre en carbone en 2050 justifie un tel changement de logo? »

TUI est le plus grand groupe et leader de tourisme du monde. Il possède des agences de voyage, hôtels, navires de croisière, des magasins de détail et six compagnies aériennes.

Un autre utilisateur du réseau social professionnel, vidéo à l’appui, octroie à TUI une « mention spéciale pour la petite plante qui crédibilise encore plus son action pour l’environnement. » Il complète : « Dans votre plan durabilité pour 2050… Je ne vois pas où vous parlez de réduction des vols ? »

Nicolas Lambert, consultant en Marketing et développement durable, explique sa petite théorie sur la question : « Ces derniers jours, 3 entreprises ont fait grand bruit en étant accusées de greenwashing. Dans un article récent de l’Association belge du marketing (BAM), je demandais aux activistes d’être parfois un peu plus modérés dans leurs accusations. Mais, cette fois-ci, je pense qu’il n’y a aucun doute sur le caractère trompeur de ces communications : la nouvelle publicité de MSC Cruises, le nouveau logo « vert » (temporaire ?) de TUI, le post Linkedin du Grand Prix de Spa affirmant sur un fond vert ‘nous sommes tous responsables’ (vraiment ?).

Quelques jours après avoir verdi son logo, TUI a fait marche arrière sur les réseaux sociaux. On y voit désormais apparaître à nouveau le logo rouge de l’entreprise. Difficile de dire si le changement est directement lié à ce bad buzz mais il aurait bien pu l’influencer selon certains observateurs. D’autres commentateurs du réseau social font remarquer que le changement de couleur de TUI fait penser au logo McDonalds qui est passé de rouge vif (il l’est toujours aux USA), à vert en Europe, où la conscience écologique est plus forte.

Et le cofondateur de la société GiveActions de rappeler au passage les règles déontologiques de la commuication et de la publicité.

« Toute publicité ne peut contenir aucune indication ou illustration qui soit de nature à tromper directement ou indirectement quant aux propriétés et caractéristiques d’un service au sujet de ses effets sur l’environnement. On est en plein dedans ici. Et c’est un problème. Car cela trompe le consommateur. Cela lui fait croire que les efforts actuels sont suffisants. Et qu’on ne doit pas changer nos habitudes et nos comportements. »