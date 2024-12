Grâce à une nouvelle flotte, Ryanair va créer “2.000 emplois en Europe” en 2025

En augmentant sa flotte avec des avions plus performants énergétiquement, la compagnie aérienne low-cost Ryanair annonce qu’elle créera, en 2025, 2.000 nouveaux postes en Europe.

Ryanair ajoutera 29 nouveaux Boeing 737 à sa flotte en 2025, a annoncé, samedi, la compagnie aérienne low-cost. Un investissement de quelque 3 milliards de dollars qui devrait engendrer la création de “plus de 2.000 nouveaux emplois pour des professionnels de l’aviation hautement rémunérés en Europe”, avance Ryanair.

Les nouveaux B737 de Ryanair réduisent les émissions de CO2 “de 16% et le bruit de 40%, tout en transportant environ 4% de passagers en plus”, affirme la compagnie irlandaise. Ces véhicules seront affectés à des aéroports “efficaces et low-cost” dans les pays de l’Union européenne “où les gouvernements stimulent la croissance du secteur de l’aviation, tels que la Suède, l’Italie, l’Espagne et la Pologne”. Il n’y aura pas de hausse du trafic des avions Ryanair dans les pays qui alourdissent la taxation du transport aérien, “comme le Royaume-Uni, la France et l’Allemagne”.

Selon le transporteur low-cost irlandais, ce nouvel investissement le positionnera en 2025 comme “la seule grande compagnie aérienne assurant la croissance du trafic, du tourisme et de l’emploi en Europe”. “Alors que la plupart des compagnies aériennes européennes restent limitées en termes de capacité […] cette nouvelle acquisition permettra à Ryanair d’augmenter le nombre de ses passagers de 200 millions en 2024 à 210 millions en 2025”, avance la chargée de communication chez Ryanair, Jade Kirwan.

“Cela permettra donc aussi de créer 2.000 nouveaux emplois dans de nombreux aéroports low-cost parmi les plus efficaces d’Europe, où les gouvernements stimulent une croissance durable de l’aviation en supprimant les taxes aériennes et en réduisant les redevances aéroportuaires”, a conclu la chargée de communication.