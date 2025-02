Gimv prend une participation dans la firme technologique anversoise RoboJob

Gimv a acquis une participation dans l’entreprise RoboJob, spécialisée dans l’automatisation et la robotisation de machines de fraisage et de tournage, a annoncé lundi la société d’investissement.

Le montant de la participation que Gimv investit dans l’entreprise de Heist-op-den-Berg n’est pas connu. Il s’agit d’un partenariat avec la famille fondatrice De Roovere, indique-t-on.

L’entrée de Gimv devrait, entre autres, soutenir la croissance internationale. RoboJob emploie environ 70 personnes et a installé plus de 2.000 robots dans plus de 30 pays.