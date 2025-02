Gazelles Brabant wallon 2025 – Ambassadrice pour les moyennes entreprises: IDWeaver

Basée à Waterloo, Idweaver est une agence de conseil en stratégie numérique qui accompagne ses clients de la réflexion à la production.

Plus que jamais, les entreprises privées comme publiques s’adressant à un grand nombre d’utilisateurs sont aujourd’hui obligées d’être au top numérique et d’y rester. Non seulement, elles doivent créer un écosystème numérique qui reflète leurs activités et valorise leurs marques mais également offrir à leur public la meilleure expérience utilisateur. En d’autres termes, il s’agit de combiner les aspirations des clients et les objectifs commerciaux. C’est ici qu’intervient une agence comme Idweaver.

Fondée en 2013, elle rejoint en 2020 le giron du développeur de logiciels bruxellois Tapptic qui rachète le nom et une partie de ses activités. Basée à Waterloo, Idweaver est donc active dans le conseil en stratégie numérique.

“Nous accompagnons nos clients dans leur stratégie digitale, détaille Nicolas Degrave, directeur général. En pratique, nous développons avec le client un narratif avec un fil conducteur. Il est important de définir correctement avant tout développement quels sont ses objectifs. Notre rôle est alors de l’accompagner depuis la réflexion jusqu’à la production afin de donner du sens à ce qu’il souhaite mettre en place. Notre processus de transformation se base sur l’innovation, la création, l’expérience client et l’expertise technique. Nous l’accompagnons à chaque phase de son évolution digitale.”

Du sport à l’industrie

Le monde numérique est en constante et rapide évolution tant au niveau du fond que de la forme. De nouvelles applications ne cessent d’apparaître ainsi que de nouveaux besoins. Dans cette optique, Idweaver accompagne ses clients sur un temps long afin que la vision digitale de ces derniers corresponde toujours aux objectifs qu’ils se sont fixés. L’intégration au sein de Tapptic a permis à l’agence waterlootoise de développer sa clientèle tant en Belgique qu’à l’international. Parmi ses références, on peut pointer des fédérations sportives, des institutionnels, des industries, des organismes internationaux, des marques, etc. Quelques noms illustrent la diversité de ses clients : AGC, Ageas, Knauf, UCM, l’Unicef, le Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles, actiris.brussels, Bahlsen ou encore Therabel.

Une diversité de clients qui implique de bâtir pour chacun d’eux une stratégie ad hoc. Ainsi pour l’Unicef, par exemple, il s’agissait de “créer un site web qui permettrait de faire des dons en ligne de manière transparente et sécurisée, afin que les individus et les organisations puissent facilement soutenir la cause”, alors que pour Knauf le principal défi à relever consistait à atteindre efficacement différents types de clients : professionnels, commerçants, particuliers et architectes.

Autant de stratégies numériques différentes qui ont concouru à la croissance d’Idweaver ces cinq dernières années et qui lui offrent de belles perspectives dans un monde de plus en plus digital.