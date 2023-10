FrieslandCampina annonce la suppression de plusieurs emplois

La société laitière néerlandaise FrieslandCampina (Cécémel, Campina, Joyvalle, Fristi…) va faire l’objet d’une réorganisation majeure. Le groupe, qui possède plusieurs sites de production en Belgique, prévoit de réduire ses dépenses de 400 à 500 millions d’euros par an, a-t-il annoncé vendredi. Des emplois seront également supprimés.

L’entreprise souhaite réaliser des économies principalement dans les fonctions de soutien et affirme qu’elle ne fermera aucun site de production.

FrieslandCampina avait déjà annoncé cet été qu’il allait examiner de manière critique ses coûts, à la suite de chiffres semestriels décevants. Avec cette réorganisation, le groupe souhaite améliorer sa rentabilité et se concentrer davantage sur une croissance durable. Selon son patron Jan Derck van Karnebeek, cette intervention est nécessaire pour « rester attractif pour les producteurs laitiers membres, les collaborateurs et les clients ».

On ignore encore le nombre d’emplois qui disparaîtront. Les économies prévues seront précisées dans les mois à venir. L’ensemble de l’entreprise doit procéder à des réductions de coûts. L’accent sera particulièrement mis sur les fonctions de soutien. Les sites de production ne seront toutefois pas fermés, a assuré FrieslandCampina.

Chute de plus de 94%

Une partie des économies annuelles servira à compenser les effets de l’inflation. Le reste sera « réparti de manière égale entre l’investissement dans la croissance durable et l’augmentation du bénéfice net de l’entreprise ».

Le groupe laitier a vu son bénéfice net chuter au premier semestre de plus de 94%, pour atteindre 8 millions d’euros. Cette baisse s’explique principalement par un prix du lait payé par FrieslandCampina aux producteurs laitiers beaucoup plus élevé que les prix du marché, qui ont fortement baissé.

FrieslandCampina est l’une des plus grandes coopératives laitières au monde, avec plus de 15.000 producteurs laitiers membres en Belgique, aux Pays-Bas et en Allemagne. L’année dernière, le groupe employait 22.715 personnes dans le monde, dont environ 1.250 en Belgique. Outre son siège commercial à Gand, le géant du lait possède des sites de production à Aalter, Bornem et Lummen, spécialisés dans la production de lait de longue conservation et de boissons lactées, de crèmes et de desserts.