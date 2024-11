Le géant pharmaceutique britannique AstraZeneca a dit mardi prendre “très au sérieux” sa situation en Chine, un marché clé où il fait l’objet d’enquêtes pour collecte de données et importations de médicaments potentiellement illégales, dans son communiqué de résultat trimestriel.



AstraZeneca, géant pharmaceutique britannique, a annoncé prendre “très au sérieux” sa situation en Chine, où il fait face à des enquêtes pour collecte de données et importations de médicaments potentiellement illégales. Le groupe s’engage à coopérer pleinement avec les autorités chinoises, alors que son président en Chine, Leon Wang, a été placé en détention. La société précise que, bien qu’elle soit informée de plusieurs enquêtes visant certains de ses employés, elle n’a pas reçu de notification indiquant qu’elle-même était sous investigation.

Malgré ces défis, AstraZeneca continue de croître, affichant un bénéfice net en hausse de 4 % au troisième trimestre, porté par une forte progression de son chiffre d’affaires, notamment dans les divisions oncologie et vaccins. La Chine, un marché clé représentant 12 % de son chiffre d’affaires trimestriel, reste cruciale pour le groupe, bien que l’environnement commercial y devienne de plus en plus complexe pour les multinationales, en raison d’une réglementation stricte et d’un manque de transparence.