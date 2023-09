François Lepot nouveau président du pôle de compétitivité Skywin Wallonie

Le CEO de l’entreprise liégeoise Safran Aero Boosters (SAB), François Lepot, a accédé à la présidence du pôle de compétitivité Skywin Wallonie, édié à l’aéronautique et à l’espace, a annoncé mercredi ce pôle aérospatial créé à l’initiative du gouvernement wallon.

M. Lepot, 53 ans, a été désigné mardi soir comme président de Skywin, succédant à Jacques Smal, lui-même un ancien de SAB, une entreprise spécialisée dans la production d’éléments de moteurs aéronautiques.

Le nouveau président est ingénieur civil électromécanicien tendance aérospatiale diplômé de l’Université de Liège qui, après une année chez Cockerill-Sambre en sortant des études, a a consacré toute sa carrière à une des principales entreprises wallonnes de l’aéronautique, Techspace Aero, devenu Safran Aero Boosters, a précisé Skywin dans un communiqué. Il avait succédé en 2019 à Yves Prete comme CEO de SAB.

Décarbonation de l’aviation

« Je suis très fier de prendre la présidence de cet organisme qui est un véritable accélérateur pour la recherche aérospatiale wallonne. Il y a d’énormes enjeux à long terme concernant notre positionnement dans l’industrie mondiale. En développant les meilleures technologies, nous pourrons participer au remplacement de la flotte mondiale dans le contexte de la décarbonation de l’aviation d’ici 2050. Et c’est en avançant ensemble que nous y arriverons »., a déclaré M. Lepotn cité par le communiqué.

Le CEO de SAB remplace un de ses anciens collègues, Jacques Smal, qui a présidé Skywin pendant cinq années.

« Je suis très heureux de voir François Lepot reprendre avec enthousiasme la présidence de Skywin et pérenniser ainsi les travaux du secteur et de ses partenaires scientifiques afin de maximiser le développement technologique et partant l’activité industrielle. Le modèle de support en recherche et innovation que nous connaissons en Wallonie offre un cadre idéal pour affronter les défis environnementaux de l’aéronautique civile, la croissance dans le domaine spatial, le potentiel de développement des drones ainsi qu’un contexte géopolitique devenu très exigeant au niveau de la Défense », a pour sa part affirmé l’ancien président de Skywin, Jacques Smal.

Skywin, l’un de six pôles de compétitivité wallons basé à Louvain-la-Neuve, compte 147 membres et a mené 95 projets labellisés depuis 2007, pour des projets représentant un budget total de 287 millions d’euros. Un pôle de compétitivité est un regroupement d’entreprises et d’acteurs de la recherche (centres de recherche et départements universitaires) autour d’un domaine économique porteur.