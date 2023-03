Forte croissance du chiffre d’affaires pour Bekaert, porté par les hausses de prix

Le groupe spécialisé dans la transformation de fil d’acier Bekaert a enregistré l’an dernier une croissance de son chiffre d’affaires de 17%, portée par l’augmentation des prix de ses produits, indique-t-il mercredi dans la présentation de ses résultats annuels.

Le chiffre d’affaires consolidé a atteint 5,7 milliards d’euros, en hausse de 16,8% par rapport à l’année précédente, tandis que le chiffre d’affaires global a crû de 17%, à 6,9 milliards d’euros, malgré une baisse des volumes de 8,8%. Bekaert explique ces résultats « grâce à une discipline en matière de fixation de prix rigoureuse pour gérer la hausse des coûts, principalement des matières premières et de l’énergie ».

Diviende en hausse de 10%

Le bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (Ebitda) sous-jacent a, lui, diminué de 5% par rapport à 2021, à 654 millions d’euros, pour une marge de 11,6%. Le bénéfice avant intérêts et impôts (Ebit) sous-jacent a également baissé, de 10,5%, à 459 millions d’euros, pour une marge de 8,1%. Le groupe juge cette rentabilité « robuste malgré un effet dilutif sur les marges dû à la transmission de l’augmentation des coûts, à la baisse des volumes et à l’absence des conditions économiques favorables de 2021″.

L’entreprise propose le versement d’un dividende de 1,65 euro par action, ce qui est 10% plus élevé que l’année précédente. Bekaert indique également poursuivre son programme de rachat d’actions, jusqu’à 120 millions d’euros.

Pour la suite, Bekaert maintient ses prévisions et ambitions de rentabilité à moyen terme.