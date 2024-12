Le groupe Ahold Delhaize a reçu le feu vert des autorités réglementaires roumaines à la reprise de 100% du détaillant roumain Profi Rom Food au fonds d’investissement MidEuropa, signale mercredi la maison-mère de Delhaize.

L’entreprise roumaine Profi est l’un des principaux distributeurs dans le pays, où elle dispose de 1.751 magasins. Selon Ahold Delhaize, l’enseigne est réputée pour la qualité de son assortiment et le rapport qualité-prix qu’elle offre à ses clients. Au cours de l’exercice fiscal se terminant en juin dernier, l’entreprise a réalisé un chiffre d’affaires de 2,7 milliards d’euros. Ahold Delhaize est déjà présent en Roumanie sous la marque “Mega Image”, avec 977 magasins, situés principalement dans les villes. “Ce rapprochement complétera et élargira la présence actuelle du groupe en Roumanie afin de mieux servir les zones urbaines et rurales”, espère-t-il. La maison-mère de Delhaize a mis 1,3 milliard d’euros sur la table pour acquérir Profi. La clôture de l’opération, annoncée en octobre 2023, est prévue pour le début du mois de janvier.