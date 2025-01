Face aux défis de l’électrification, l’UE promet un plan d’action pour l’automobile

La Commission européenne a lancé jeudi un “dialogue stratégique” sur l’avenir de l’industrie automobile. Un plan d’action sera présenté le 5 mars, promet l’institution dans un communiqué.

L’industrie automobile européenne traverse une crise face au défi de l’électrification et à une demande qui peine à décoller. Le groupe Volkswagen a, par exemple, dû fermer plusieurs usines en Allemagne ainsi qu’à Forest, en Région bruxelloise.

Sous la précédente Commission européenne, l’UE a décidé d’interdire la vente de véhicules thermiques neufs à partir de 2035. Cette mesure phare du Pacte vert nécessite des investissements massifs. Dans le même temps, l’industrie européenne fait face à une concurrence accrue des voitures électriques chinoises.

Une concertation pour relancer l’innovation

La concertation lancée jeudi réunit des dirigeants industriels, des partenaires sociaux et des associations professionnelles du secteur. Son objectif : répondre aux “défis critiques”.

“La question fondamentale à laquelle nous devons répondre ensemble est de savoir ce qui nous manque encore pour libérer le pouvoir d’innovation de nos entreprises et garantir un secteur automobile robuste et durable”, a déclaré la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen.

Elle a chargé le commissaire au Transport, Apóstolos Tzitzikóstas, d’élaborer un plan d’action couvrant l’accès à la main-d’œuvre, la promotion de l’innovation technologique et le développement de véhicules de nouvelle génération. Ce plan prévoit aussi un cadre réglementaire “pragmatique et prévisible”.

Un secteur stratégique pour l’économie européenne

La Commission européenne considère l’industrie automobile comme “un moteur essentiel de la prospérité européenne”. Le secteur représente plus de 13 millions d’emplois directs et indirects dans l’UE et contribue à hauteur d’environ 1 000 milliards d’euros au produit intérieur brut européen, souligne l’exécutif.