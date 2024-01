Face au froid, des demi-journées de chômage dans la construction

Avec le froid polaire qui va s’installer en Belgique ces prochains jours et alors que les intenses précipitations de ces derniers mois ont déjà provoqué des retards chez les entreprises de construction, l’organisation sectorielle Embuild demande dimanche d’adapter le système actuel du chômage intempéries, en permettant de mettre les travailleurs au chômage temporaire par demi-journée au lieu d’une journée complète.

Pendant les périodes de froid, « il est possible de travailler dans la construction pendant plusieurs heures en fin de matinée et en début d’après-midi. Raison pour laquelle nous souhaitons que le chômage temporaire en cas de conditions météorologiques extrêmes soit également possible par demi-journées, comme c’est le cas dans les entreprises de titres-services et dans les transports scolaires », réclame Niko Demeester, administrateur délégué d’Embuild, la fédération de la construction, dans un communiqué publié dimanche. Cet ajustement du système permettrait aux entreprises de construction de ne pas s’embourber dans le retard alors que les mauvaises conditions climatiques de ces derniers mois ont déjà mis à mal le calendrier des chantiers.

« De nombreuses entreprises de construction effectuant des travaux en extérieur étaient déjà confrontées à des retards en raison des pluies abondantes de ces derniers mois. Les températures négatives risquent malheureusement d’aggraver ce retard », regrette l’organisation sectorielle, demandant au passage à ses clients de « faire preuve de compréhension » pour ces délais imprévus. « Nos clients peuvent être assurés que les entreprises de construction essaieront de résorber ce retard plus tard de la manière la plus efficace possible », promet Niko Demeester.