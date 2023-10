ExxonMobil souhaiterait racheter sa rivale et étendre son influence

La compagnie pétrolière américaine ExxonMobil souhaiterait acquérir sa rivale Pioneer Natural Resources, spécialisée dans l’extraction d’hydrocarbure, notamment de gaz de schiste, pour 60 milliards de dollars, soit près de 57 milliards d’euros, rapporte le journal économique The Wall Street Journal, citant des sources proches du dossier. Un accord est en préparation. Il s’agirait alors de la plus importante opération d’acquisition de l’année.

Actif dans l’État du Texas, Pioneer Natural Resources a une valeur de marché de plus de 50 milliards de dollars. Elle est spécialisée dans l’extraction de schiste, qui permet de récupérer le pétrole des roches en pulvérisant de l’eau, du sable et des produits chimiques dans le sol à haute pression.

Si l’opération se concrétise, ExxonMobil renforcera son influence dans le bassin permien, riche en pétrole, à l’ouest du Texas, et deviendra de loin le plus grand producteur de pétrole de cette région. Il s’agirait également de la plus importante acquisition d’Exxon depuis sa fusion avec Mobil en 1999.

L’avenir de Pioneer est scruté à la loupe depuis que Scott Sheffield, son principal dirigeant, a annoncé son départ à la retraite au début de l’année. Ce dernier aurait joué un rôle déterminant dans l’expansion de l’exploitation des schistes aux États-Unis depuis la fin du siècle dernier.

Une transaction de 60 milliards de dollars serait potentiellement la plus importante de l’année. Elle devancerait alors le rachat par l’entreprise pharmaceutique américaine Pfizer de la société de biotechnologie Seagen pour 43 milliards de dollars en mars.