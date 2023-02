Le marché automobile dans l’Union européenne a démarré l’année, non pas en trombes, mais sur une note positive, avec une hausse des immatriculations de 11,3% en janvier, à 760.041, a annoncé l’association des constructeurs automobiles européens (ACEA).

Cette dernière souligne toutefois que la base de comparaison est particulièrement favorable car janvier 2022 avait été marqué par une faiblesse record des ventes de voitures neuves.

Trois des quatre principaux marchés européens sont en hausse en janvier, la palme revenant à l’Espagne (+51,4%) et l’Italie (+19,0%) et la France (+8.8%). Un seul des « big four » et non des moindres, l’Allemagne a vu son marché automobile se contracter en janvier (-2,6%).

En Belgique, les immatriculations de véhicules neufs sont en augmentation de 17,4% en janvier, à 39.847 unités.

Dans l’ensemble de l’Union européenne, les véhicules 100% électriques et hybrides ont poursuivi leur croissance et représentaient respectivement 9,5% et 26.0% du marché en janvier.

Enfin, au niveau des constructeurs, Volkswagen et ses 12 marques s’octroient en janvier 26,0% des parts de marché, devant Stellantis (18,6%) et Renault (11,7%).