Elon Musk domine-t-il (aussi) internet ?

L’air de rien, Elon Musk domine l’accès global à internet avec son énorme réseau de satellites Starlink. Il possède même la majorité des satellites actifs qui gravitent autour de la planète. Cela crée des inquiétudes, notamment en Ukraine.

C’est l’un des sujets qui inquiète les Ukrainiens et bien d’autres. L’accès à internet par satellite est devenu crucial pour les militaires de Kiev. Un des éléments-clefs est constitué par l’accès à internet par satellite, fourni par Starlink, un service de la société SpaceX, dirigée et contrôlée par Elon Musk. Les autorités ukrainiennes sont inquiètes des changements que le patron américain peut ou pourrait induire sur cette infrastructure stratégique. Il aurait déjà bloqué leur usage à proximité de la Crimée.

La colonne vertébrale de l’armée ukrainienne

Starlink est la colonne vertébrale pour l’armée ukrainienne pour coordonner les attaques de drones, la collecte d’informations tactiques. « Sans Starlink, nous ne pouvons pas communiquer, pas voler » a confié, anonymement, un adjoint du commandement militaire ukrainien, au New York Times, dans une enquête détaillée. Grâce à Starlink, l’identification d’une cible et sa destruction est passée de 20 minutes à une minute, soutient le quotidien new-yorkais.

65 euros par mois en Belgique

La question est plus large. Selon l’enquête du New York Times, le réseau des 4500 satellites Starlink qui entoure la planète est devenu une infrastructure vitale pour beaucoup de zones isolées, pour des raisons naturelles ou à cause de guerres ou de désastres.

Quand les télécoms traditionnelles ne suffisent plus ou sont hors d’usage, Startlink continue de fournir un accès rapide à Internet et les services qu’il peut apporter comme la téléphonie. Il est aussi utilisé par des particuliers (65 euros par mois) ou des entreprises en Belgique.

Plus de 50% des satellites actifs

Aucun autre réseau ne rivalise avec Starlink. La galaxie Starlink « représente plus de 50% de tous les satellites actifs » note le NYT. L’armée américaine en est un grand utilisateur. Elon Musk est « devenu l’acteur le plus dominant dans l’espace, car il a régulièrement accumulé du pouvoir dans le domaine stratégiquement important de l’Internet par satellite » note le New York Times. Quasiment toutes les semaines, la société SpaceX lance quelques dizaines de satellites Starlink en orbite basse.

Cette position de force découle de celle occupée par SpaceX, une société de lanceurs spatiaux créée par Elon Musk. Elle a mis au point des fusées récupérables réduisant les coûts de lancement et est, actuellement, l’acteur numéro un de ce marché, sans concurrence véritable. Le service Starlink a été commercialisé à partir de 2021.

Un quasi-monopole qui se renforce

Cette situation de quasi-monopole devrait se renforcer, Elon Musk vise 42.000 satellites. D’autres projets sont en cours, comme Kuiper de Jeff Bezos (fondateur d’Amazon), mais il n’a pas encore lancé de satellite. Même chose pour la galaxie que souhaite lancer l’Union européenne, un projet de 2,4 milliards d’euros encore en discussion, qui est clairement une réaction à la domination de Starlink.

La crainte numéro un est qu’Elon Musk ne gère Starlink selon ses sautes d’humeur ou ses intérêts économiques. Ainsi, selon le NYT, Taiwan évite d’utiliser Starlink pour des raisons militaires afin d’éviter des déboires, car Elon Musk, qui dirige aussi Tesla, a fort intérêt à se ménager les autorités de Beijing, pour protéger son usine de Shanghai et son accès au marché chinois. Il a du reste décidé de ne pas ouvrir l’accès aux services Starlink en Chine pour ne pas ouvrir une brèche dans le système de censure et de contrôle du net par Beijing.

Les raisons des inquiétudes

Le patron de SpaceX a énormément inquiété les autorités ukrainiennes l’an dernier avec sa proposition de paix avec la Russie, où il recommandait à Kiev de laisser les territoires du Donbass à la Russie, ce qui semblait une proposition alignée sur les intérêts russes. Néanmoins, Starlink n’est pas accessible en Russie.