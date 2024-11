Electra dans les Burger King

Electra, l’un des experts européens des stations de recharge rapide, vient de nouer un partenariat en Belgique avec Burger King. Au cours des deux prochaines années, elle prévoit d’ouvrir et d’exploiter au moins 20 stations de recharge rapide (capacité de 400 kW, disponible 24/24 et ouverte aux non-clients) sur les parkings des restaurants existants et futurs de la chaîne de restauration rapide.

Chacune comptera entre quatre et six bornes de recharge. La première station, munie de six bornes, a été inaugurée la semaine dernière à Zandhoven, à la sortie de l’E313. En Belgique, Electra vise les 250 emplacements à la fin de 2025, alors qu’elle en exploite déjà 67. Elle avait déjà noué des collaborations avec Delhaize, le groupe Colmar et l’opérateur de parking BePark.