Easi achète une neuvième société et se renforce au Luxembourg

Pour continuer à grandir, la firme brabançonne d’informatique mise sur la croissance externe. Elle a multiplié les acquisitions ces dernières années, lui permettant de devenir un groupe de 500 personnes. Aujourd’hui, elle rachète Kozalys au Luxembourg.

On n’arrête plus Easi. La firme informatique basée dans le Brabant wallon ne cesse de croître et enchaîne, depuis plusieurs années, les acquisitions. Après 8 reprises d’entreprises réussies en six ans, elle annonce aujourd’hui renforcer sa présence dans le Luxembourg avec l’acquisition de la firme Kozalys, spécialisée dans la consultance et l’implémentation de solutions d’analyse et de gouvernance de données.

Axel Pierard, Managing Partner & co-fondateur Kozalys, Ludovic Michaux Managing Partner Easi

Easi, société fondée en 1999 par Salvatore Curaba, compte aujourd’hui 500 employés et propose ses services et logiciels pour les PME et grandes entreprises tant dans le domaine de l’infrastructure informatique que le cloud, la sécurité ou la gestion et l’analyse de données. Bien sûr le créneau de la « business intelligence » et de la « data analytics » est déjà couvert par Easi en Belgique. Mais avec Kozalys, Easi renforce sa position au Luxembourg.

Easi était déjà présente et active au Luxembourg, avec une douzaine de personnes, mais essentiellement avec sa solution de comptabilité et de gestion (Adfinity). La reprise de Kozalys (et sa grosse douzaine de personnes) va lui permettre d’entrer sur un créneau porteur et en pleine croissance, celui de la data. Elle va pouvoir y introduire son logiciel dédié baptisé Spoom.

Easi enregistre, d’après Jean-François Herremans, CEO d’Easi, une croissance annuelle de 15% par an, notamment portée par des activités en plein boom, dont la gestion des données. Les acquisitions permettent à Easi d’aller plus vite dans ses projets de croissance. Notamment en « trouvant plus rapidement les bons profils dans un contexte réel de guerre de talents », précise le CEO d’Easi. Par ailleurs, Kozalys afficherait un portefeuille de clients dans le secteur public, ce que le groupe informatique belge n’avait pas vraiment sur le marché du Luxembourg.

Easi génère un chiffre d’affaires de l’ordre de 100 millions d’euros et espère bien grimper à 750 personnes d’ici 2026. Notamment en prolongeant sa stratégie d’acquisitions.