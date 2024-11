Deux offres de reprise des activités de Filigranes ont été présentées au tribunal

Les deux offres de reprise des activités des librairies Filigranes ont été présentées mercredi matin au tribunal de l’entreprise francophone de Bruxelles. L’une provient d’un groupe d’investisseurs dont fait partie l’ex-CEO de Delhaize Denis Knoops, l’autre de l’homme d’affaires belge Mehmet Sandurac, à qui l’on doit, entre autres, le concept store Mayfair.

“L’avenir de Filigranes est assuré et me voilà tranquillisé”, a partagé le fondateur Marc Filipson. “Chaque candidat repreneur a ses qualités, et quel que soit l’heureux élu, avec l’aide des équipes Filigranes, je suis certain qu’il prendra un plaisir immense à pérenniser (les librairies)”, a-t-il ajouté.

À la suite d’une demande de procédure de transfert, la société Intell, qui exploite les librairies Filigranes (deux à Bruxelles et une à Knokke), est à la recherche de repreneurs. Les candidatures, qui prévoient toutes deux de maintenir les quelque 45 emplois, ont été présentées mercredi dernier au personnel.

Outre des problèmes structurels liés à la crise du secteur du livre et une augmentation des coûts, entraînant des pertes d’un million d’euros en 2023, la société Intell a connu deux plans de restructuration et des changements importants au niveau du management en moins de deux ans. En 2022, des employés avaient introduit une demande d’intervention psychosociale formelle à caractère principalement collectif, faisant part de harcèlement et de problèmes concernant le bien-être au travail.

Le fondateur, Marc Filipson, avait alors consenti un pas de côté. Véronique Croisé avait dans la foulée été nommée directrice générale de Filigranes.