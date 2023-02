Deux chercheurs anversois reçoivent le prix GSK Vaccines

Ils utilisent l’intelligence artificielle pour prédire les réactions à un vaccin. Ils ont créé la spin-off ImmuneWatch pour valoriser le fruit de leurs recherches.

La crise du Covid a montré que la Belgique était l’un des centres névralgiques mondiaux de la production de vaccins. Une équipe de chercheurs de l’Université d’Anvers va peut-être contribuer à renforcer cette position enviable. En combinant leurs expertises, l’informaticien Pieter Meysman et l’immunologue Benson Ogunjimi ont développé une technologie qui permet de prédire et de mesurer avec précision l’efficacité d’un vaccin. Cela leur a valu de recevoir, ce samedi, le prix GSK Vaccines, décerné par l’Académie royale de médecine.

« Notre technologie permet à un fabricant de vaccins d’améliorer ses produits, de mieux comprendre quels microorganismes intrus doivent être reconnus par un vaccin, explique Benson Ogunjimi. Elle permet par ailleurs, en lisant d’ADN du patient, de déterminer si la personne aura une réaction bénéfique avec un vaccin. » Cette technologie, basée sur l’intelligence artificielle, permet aussi de prédire les éventuels effets secondaires d’un vaccin sur les individus. A terme, elle pourrait aussi être utilisée dans le diagnostic ou dans d’autres domaines de la médecine.

« Le futur de notre technologie doit encore s’écrire, mais il pourrait être très grand », se réjouit Benson Ogunjimi. Les deux chercheurs comptent bien écrire eux-mêmes ce futur et ils ont créé, avec d’autres collègues, la spin-off ImmuneWatch en 2021 à cette fin. Ils sont actuellement en discussion avec des investisseurs de poids pour financer le développement de l’entreprise, qui travaillera en partenariat avec des firmes pharmaceutiques, des biotechs et peut-être également des hôpitaux.

La technologie d’ImmuneWatch peut être utilisée au stade préclinique d’un projet de vaccin par exemple. Dans ce cas, le processus d’accréditation est très léger et la mise sur le marché peut donc être assez rapide. Pour les utilisations en milieu hospitalier en revanche, les démarches et phases de test sont évidemment plus longues.

Décrypter le code de nos lymphocytes T

Pieter Meysman et Benson Ogunjimi travaillent sur ce projet depuis une dizaine d’années. Ils ont réussi à décoder des fragments d’ADN de notre système immunitaire et à mieux comprendre ainsi son fonctionnement d’un individu à l’autre. Cela concerne précisément les lymphocytes T (globules blancs), qui reconnaissent les agents pathogènes présents dans le corps humain et activent ensuite le système immunitaire. Ces lymphocytes T diffèrent d’une personne à l’autre, et c’est pour cela que nous ne réagissons pas tous de la même manière à un vaccin. La connaissance précise de l’information génétique de ces lymphocytes T permet dès lors de prédire les réactions à un vaccin. « Les résultats permettent de prévoir l’efficacité et les effets secondaires des vaccins, d’améliorer leur conception et d’accélérer les études cliniques », résume Pieter Meysman. « C’est un tout nouveau champ de recherche qui n’est en qu’à ses balbutiements, ajoute Benson Ogunjimi. À l’avenir, la médecine sera beaucoup plus personnalisée. Pensez par exemple à un médecin qui, sur la base de l’ADN présent dans vos lymphocytes T est capable de dire de quelle maladie vous êtes atteint ou de quel vaccin vous avez besoin pour une protection optimale. »

Ces avancées devraient renforcer encore le positionnement de la Belgique sur la carte mondiale de la vaccination. « Grâce à notre écosystème de chercheurs, d’universitaires et d’entreprises uniques dans le monde, nos recherches améliorent la santé des personnes dans le monde entier, a commenté Jamila Louahed, directrice du service de recherche de GSK Vaccines. La Belgique est la Silicon Valley du monde du vaccin, où la recherche fondamentale et la mise en pratique vont de pair. Ce projet est un bel exemple de ce dont nous sommes capables en tant que pays producteur de vaccin. »