Des milliers d’emplois pérennisés l’an dernier en Wallonie grâce à la transmission d’entreprise

Quelque 6.095 emplois ont été pérennisés l’an dernier en Wallonie grâce à la transmission d’entreprise, signale lundi Wallonie Entreprendre (WE), le bras financier de la Région wallonne, à l’occasion de la Semaine de la transmission (18-22 novembre).

Cette Semaine, avec plus de 40 événements et 1.300 participants attendus, s’étend sur tout le territoire. Organisée depuis 2016, elle est devenue incontournable pour les entrepreneurs souhaitant céder ou reprendre une entreprise, selon Wallonie Entreprendre. La transmission d’entreprise s’impose d’ailleurs comme un enjeu stratégique pour l’économie wallonne, souligne WE.

Le départ à la retraite des dirigeants constitue toujours la principale raison de transmission (38%). Derrière le départ à la retraite des dirigeants, les réactions à une offre d’acquisition constituent la deuxième motivation des accords de transmission (18,2%).

Ces chiffres montrent à quel point il est essentiel d’encadrer et d’anticiper ces transitions pour préserver le tissu économique, insiste Wallonie Entreprendre.

La transmission touche tous les secteurs. L’an dernier, ce sont les services (18,5%) et la construction (17,8%) qui ont enregistré le plus grand nombre de transactions réalisées. D’autres secteurs comme l’horeca, le commerce de détail non alimentaire ou la santé sont restés stables autour de 6%.