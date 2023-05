Depuis sa création, l’ASBL « Funds For Good » a déjà soutenu plus de 1.000 projets

L’ASBL Funds For Good Impact, soutenue par le fonds d’investissement sœur Funds for Good et active dans la microfinance et l’entrepreneuriat social, a soutenu quelque 1.048 projets et créé 1.192 emplois depuis sa création en 2013. Cette dernière annonce également s’associer au Réseau Entreprendre et à l’institution de microfinance microStart pour créer un fonds visant à soutenir la création d’emplois.

En plus d’avoir multiplié son nombre de « prêts d’honneur » (prêts de 15.000 euros maximum à 0% d’intérêt, NDLR) pour un montant total de 2,05 millions d’euros, l’entreprise belge a renforcé sa « Communauté For Good » désormais composée de plus de 110 bénévoles experts et coaches.

L’ASBL a également réalisé plus de 100 coachings de projets et initié, en 2022, des actions « novatrices », telles que le lancement d’ImpaktEU, un fonds dédié à la microfinance et à l’entrepreneuriat en Europe, en collaboration avec Inpulse Asset Manager, une filiale du groupe français Crédit coopératif.

Soutien à plusieurs secteurs

Durant la pandémie, Funds For Good avait par ailleurs lancé Double For Good, une action visant à soutenir le secteur de l’Horeca en achetant des repas distribués par la suite aux personnes sans-abri. En partenariat avec Change et Scale Up, Funds For Good Impact a également créé en 2021 « Good Food Fund », un fonds dédié au soutien des projets dans le domaine de l’alimentation durable.

Funds For Good Impact annonce vendredi s’associer au Réseau Entreprendre et son partenaire historique microStart pour créer un fonds d’aide à la création d’emplois, dont l’objectif est « d’accompagner et soutenir les entrepreneurs en croissance, désireux de créer un ou plusieurs emplois », explique l’ASBL.

Cette dernière s’est aussi associée au bureau de courtage Savyoo et à l’asbl Womanly pour encourager et soutenir l’entrepreneuriat féminin, consciente de la faible représentation des femmes dans le domaine de la création d’entreprises.