Delhaize dément que le nouveau contrat de reprise refroidisse les candidats

Delhaize dément jeudi, en réaction aux affirmations de l’Unizo, que les candidats à la reprise de succursales de l’enseigne soient refroidis par les nouvelles conditions imposées. Selon l’organisation patronale, le contrat proposé est « indigeste ».

Delhaize veut laisser ses 128 magasins encore en gestion propre à des indépendants. Plus de 400 candidats se sont manifestés, affirme l’entreprise.

Luc Ardies, CEO de Buurt­super.be, l’organisation des supermarchés indépendants au sein de la fédération patronale flamande Unizo a indiqué au Nieuwsblad que ces candidats se retiraient les uns après les autres en raison de conditions « indigestes ». « Si on rend l’entreprenariat impossible, il faut garder ses magasins en gestion propre », tacle M. Ardies.

« Affiné et éclairci »

De son côté, Delhaize répond que le contrat a été « affiné et éclairci ». « Ce n’est pas plus dur, c’est plus clairement défini », précise le porte-parole.

Parmi les conditions figure l’obligation pour l’exploitant de proposer 95% de l’assortiment défini par Delhaize. Les produits qui composent cet assortiment ne peuvent en outre être acquis qu’auprès de l’enseigne.

Les défections n’ont aucun lien avec ce nouveau contrat, selon Delhaize, qui a rencontré l’ensemble des candidats en mai et juin. « Ils nous ont posé des questions, et vice-versa. Il est normal que certains renoncent, pour différentes raisons. Nous avions anticipé ce filtrage. » L’enseigne maintient qu’il y a encore au moins un candidat par magasin.

Les syndicats sont toujours vent debout contre la volonté de la direction de franchiser les 128 succursales. La CNE veut rendre ces dernières impossibles à acquérir via un boycott.

Un nouveau conseil d’entreprise est prévu en août.