Décès de Srichand Hinduja, l’ainé de la famille la plus riche du Royaume-Uni

L’homme d’affaires Srichand Hinduja, l’ainé de la famille la plus riche du Royaume-Uni, est mort à l’âge de 87 ans, a-t-on appris jeudi.

« C’est avec une grande tristesse que nous annonçons le décès de notre père SP Hinduja », a annoncé un porte-parole de la famille dans un communiqué. « SP », comme était appelé Srichand Hinduja, est mort mercredi, selon ce porte-parole. Il était « un titan visionnaire de l’industrie et des affaires, un humaniste et un philanthrope », a-t-il ajouté.

La famille Hinduja est à la tête du conglomérat international Hinduja Group qui a des entreprises notamment dans la banque, la finance et la santé et emploie plus de 150.000 personnes à travers le monde. La fortune familiale dépasse les 28 milliards de livres selon le classement 2022 du Sunday Times.

Srichand Hinduja s’était retrouvé au coeur d’une querelle familiale alors qu’il souffrait de démence. L’affaire était sortie dans la presse en novembre, quand la justice s’était saisie du dossier. Le milliardaire avait été privé de soins adéquats, poussant un juge à envisager un placement en maison de retraite publique.

M. Hinduja avait été admis à l’hôpital en mars 2021 mais quand sa santé s’était améliorée, sa famille avait été incapable de trouver une solution pour le loger et lui fournir des soins malgré « l’étendue extraordinaire de leurs moyens financiers », avait expliqué le juge. « On m’a dit qu’il était un homme aimé et respecté. Ce n’est pas ce qui lui arrive. Il n’a pas été respecté » dans cette affaire, avait dit le juge.

L’entente familiale avait éclaté après un litige concernant une banque en Suisse. L’entreprise familiale a été fondée il y a plus d’un siècle en Inde, mais elle a été gérée depuis l’Iran pendant des décennies avant que la révolution des années 1970 ne la contraigne à s’installer au Royaume-Uni.

Srichand Hinduja avait fait la Une de la presse au début des années 2000, étant à l’origine d’un scandale politique dans le gouvernement de Tony Blair. Des députés travaillistes avaient été accusés d’avoir fait pression pour l’aider à obtenir la nationalité britannique. Peter Mandelson avait ainsi été contraint en 2001 de démissionner de son poste de secrétaire d’État à l’Irlande du Nord.