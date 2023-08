« De plus en plus de jeunes achètent des Ferrari »

Coup de jeune chez la marque au cheval cabré : un tiers de ses nouveaux clients ont moins de 40 ans. Même si les véhicules sont rares et difficiles à avoir, Ferrari parvient à attirer de plus en plus de clients jeunes.

Ferrari ne souffre pas de problèmes de demande, au contraire. Pour certains modèles, il faut attendre trois ans pour recevoir sa commande. Pour d’autres, il n’est même plus possible de s’inscrire sur une liste d’attente, pour l’instant.

C’est qu’il s’agit d’une marque de luxe. Et c’est la rareté, entre autres, qui fait le luxe. « Nous sommes une marque qui ne recherche pas le volume », rappelle Benedetto Vigna, PDG de Ferrari, sur les ondes de CNBC. « Nous sommes une marque qui recherche la valeur et qui respecte le client. Pour nous, le client est très, très important. Le client apprécie nos voitures parce qu’elles sont uniques, parce qu’elles sont limitées, parce qu’elles sont exclusives », ajoute-t-il. « Nous pourrions en faire plus, mais cela n’a pas de sens. Nous risquerions d’offenser nos clients. »

Sur l’année 2022, Ferrari a par exemple produit plus de 13.000 véhicules. Une hausse de près de 20% par rapport à l’année d’avant, mais toujours très peu comparé à ce que vendent des marques grand public, comme Volkswagen ou Toyota.

Cette offre limitée marche en tout cas très bien pour le constructeur. Sur le deuxième trimestre de cette année, il affiche une hausse de 33% du bénéfice (334 millions d’euros). Il en a profité pour revoir ses objectifs pour 2023 à la hausse. Cela dans un contexte de ralentissement où de nombreuses entreprises voient leurs résultats et perspectives baisser, justement à cause de problèmes du côté de la demande (à cause de l’inflation et de la hausse des taux d’intérêt). Les investisseurs aussi sont convaincus des chiffres et du business mode : le titre (qui porte le code RACE, course en anglais, pour l’anecdote) a gagné près de 40% cette année.

Clients jeunes

Le CEO ajoute que malgré cette offre limitée, la marque arrive à attirer de plus en plus de jeunes clients. 30% de ses nouveaux clients auraient désormais moins de 40 ans. Et les nouveaux clients seraient en moyenne 10% plus jeune que les clients de longue date.

Voilà aussi un changement de dynamique pour Ferrari, qui voit ses voitures comme une aspiration ultime pour les clients. Par définition, elles s’achètent donc une fois qu’ils ont passé un certain stade et atteint une certaine fortune dans la vie.

Par ailleurs, le constructeur italien se tourne vers l’hybride et l’électrique. Le premier modèle entièrement électrique devrait voir le jour en 2025. Pour 2030, il compte ne plus vendre de moteurs thermiques. La clientèle pourrait donc davantage se rajeunir, comme les conducteurs de véhicules électriques sont en moyenne plus jeunes.