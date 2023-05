Visite en photos de la société Milcobel (Flandre-Occidentale), qui exporte de la mozzarella même jusqu’en Italie!

En un seul processus ininterrompu, le site Milcobel situé à Langemark (Flandre-Occidentale) produit 65.000 tonnes de mozzarella par an. Le fromage sera notamment vendu en Italie, pourtant le pays de la mozzarella par excellence. Douze heures suffisent pour transformer le lait cru acheminé sur le site en ce fromage italien à pâte filée de plus en plus populaire. Mais l’opération est moins simple qu’il n’y paraît.

1. Du lait cru au lait de fromagerie

© WOUTER RAWOENS

Jour et nuit, en semaine comme le week-end, des camions-citernes défilent chez Milcobel pour y décharger leur lait de vache frais. Stocké dans des cuves de 250.000 litres chacune, le lait aux teneurs en graisses et en protéines variables subit une première opération consistant à le standardiser en un aliment adapté à une production industrielle. Plusieurs techniques, comme la centrifugation et l’ultrafiltration, permettent d’obtenir des flux partiels plus concentrés en graisses et en protéines. En les mélangeant au lait cru, on obtient du lait de fromagerie à la composition stable.

2. Emprésurage et acidification

© WOUTER RAWOENS

Le lait est ensuite réchauffé dans de grandes cuves en inox. On y ajoute de la présure et des ferments lactés pour lancer le processus d’emprésurage et d’acidification. Ce sont les enzymes présents dans la présure qui donnent naissance au réseau de protéines qui constitue le fromage. La pâte obtenue est ensuite découpée. Les bactéries des ferments transforment le lactose présent en acide lactique.

3. Séparations du caillé et du petit lait

© WOUTER RAWOENS

L’emprésurage, l’acidification et la découpe produisent du caillé et du lactosérum, ou petit-lait. Avec dix litres de lait, on obtient ainsi neuf litres de petit-lait pour un kilo de caillé. Par pompage, la masse de lait caillé (ou caillebotte) est transférée dans un séparateur de caillé, où ce dernier est encore acidifié et perd du petit-lait. La caillebotte est ensuite découpée en morceaux. Le petit-lait obtenu reflue vers l’installation de pulvérisation présente sur le même site, et qui produit du lait en poudre.

4. Cuisson et salage

© WOUTER RAWOENS

Une étape importante dans le processus de production de mozzarella consiste à réchauffer le caillé à la vapeur ou à l’eau chaude. C’est l’opération qui confère à la caillebotte son élasticité et sa souplesse. La caillebotte chaude est ensuite “filée”: les protéines sont étirées pour obtenir le caractère filant typique de la mozzarella. Du sel est ensuite ajouté au fromage chaud.

5. Blocs égaux

© WOUTER RAWOENS

© WOUTER RAWOENS

Le fromage élastique encore chaud est ensuite déversé dans un grand tambour doté de cavités identiques. Chaque cavité du tambour est un moule. On obtient ainsi des blocs égaux. Ce processus a également pour effet de refroidir le fromage. Le résultat: des blocs uniformes d’environ 2,38 kg.

6. Saumurage et emballage

© WOUTER RAWOENS

Via un bain d’eau, les blocs de mozzarella aboutissent dans une saumure froide, un bain à forte concentration en sel, encore plus élevée que l’eau de mer. Les fromages y reposent quelques heures pour refroidir et absorber davantage de sel. Après séchage par soufflage, les fromages sont immédiatement emballés sous vide, pourvus des codes de traçage nécessaire, empilés sur des palettes et stockés dans un entrepôt réfrigéré.

© WOUTER RAWOENS