Cowboy annonce un nouveau réseau de distributeurs

Cowboy, la marque de vélos électriques , annonce la mise en place de revendeurs partenaires indépendants à travers toute l’Europe. Cette initiative renforce l’approche omnicanale de la marque, en complément de ses canaux de vente en ligne existants, de ses magasins physiques et de son réseau de techniciens et de riders.

Grâce à ce nouveau réseau de distribution, les futurs clients en France, en Belgique, aux Pays-Bas, en Allemagne et au Royaume-Uni auront désormais la possibilité d’essayer et d’acheter les modèles C4 et C4 ST de Cowboy. En même temps, les clients de la marque bénéficieront d’un meilleur accès à l’entretien et aux réparations de leur vélo grâce à un service après-vente amélioré. Cowboy prévoit de recruter 300 nouveaux partenaires commerciaux dans 60 villes européennes d’ici la fin de l’année.

« Notre communauté de riders est d’une grande importance pour nous, et ce nouveau modèle de points de vente renforce non seulement la présence de notre marque en Europe, mais facilite également l’accès à notre service client en garantissant que nos vélos peuvent être entretenus à proximité grâce à notre réseau de service après-vente mobile Cowboy, explique Andrien Roose, PDG et cofondateur de Cowboy. Avant le lancement de cette initiative, nous avons testé notre offre auprès de plus de 80 partenaires à travers l’Europe, combinant distribution et service après-vente, et nous sommes très satisfaits des résultats obtenus jusqu’à présent. La croissance rapide observée pendant cette période a été significative ! Nous sommes ravis d’avoir atteint une étape de notre croissance qui nous permet de déployer cette stratégie omnicanale, facilitant et optimisant l’expérience Cowboy pour tous nos clients. »

Attirer de nouveaux riders

Pour Cowboy, il est essentiel d’attirer de nouveaux riders au-delà des centres-villes et des principaux marchés de la marque, tout en veillant à ce que les clients aient accès à un service fiable et pratique. Une fois sélectionnés, les distributeurs partenaires bénéficieront d’un gestionnaire de compte Cowboy dédié et d’une formation complète sur les réparations et l’entretien afin de devenir des partenaires certifiés.

Cowboy continuera également d’offrir son service d’entretien, Cowboy Care, permettant aux clients de réserver des interventions de maintenance ou de réparation à domicile à la demande, avec des techniciens Cowboy se rendant directement à leur adresse. Ce nouveau réseau de distributeurs partenaires marque une nouvelle étape dans la présence physique de Cowboy en Europe, notamment au Bon Marché à Paris.