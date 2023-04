Covid, Ukraine, flambée des prix de l’énergie: huit PME wallonnes sur dix se disent inquiètes

Huit PME wallonnes sur dix se disent préoccupées par les crises successives (Covid, Ukraine, flambée des prix de l’énergie), avec des inquiétudes d’ordre financier ou non, selon une enquête de l’Observatoire CBC sur les PME wallonnes face à la transition durable, dont les résultats ont été présentés lundi.

Les préoccupations des patrons interrogés portent avant tout sur la hausse des coûts de l’énergie (91% des sondés), l’indexation des salaires (86%) et la hausse des coûts des matières premières (81%).

C’est pourquoi les patrons wallons veulent à 85% réduire leurs factures énergétiques afin de diminuer leur niveau de préoccupation. Près de trois sur quatre (74%) souhaitent aussi renforcer leur trésorerie et sept sur dix affirment vouloir renégocier leurs prix d’achats.

Pour cette enquête, l’institut Ipsos a interrogé, pour le compte de CBC, 300 PME d’au moins cinq employés entre janvier et février. Il en ressort également que près de sept dirigeants de PME wallonnes sur dix (69%) considèrent la durabilité comme un enjeu pour leur entreprise.

La durabilité, un enjeu important

Plus de la moitié d’entre eux (53%) estiment que rendre leur entreprise plus durable les aiderait à réduire leur niveau de préoccupation. Ainsi, ils sont 76% à vouloir travailler sur une image de durabilité, tandis que 71% veulent réellement rendre leur entreprise durable.

Toutefois, seuls 16% des patrons interrogés voient une priorité à court terme dans la transition durable. Un peu plus de la moitié (53%) considèrent cependant la durabilité comme un enjeu à plus long terme.

Parmi les PME qui ne sont pas préoccupées par le contexte économique actuel, plus des trois quarts répondent que leur activité se porte bien (79%) et qu’elles trouvent suffisamment de clients (75%). Enfin, 67% affirment ne pas être inquiètes car elles sont en mesure de répercuter la hausse de leurs coûts sur leurs clients.