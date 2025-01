Course aux acquisitions : GSK et Johnson & Johnson renforcent leurs portefeuilles biopharmaceutiques

GSK et Johnson & Johnson viennent de frapper fort dans le secteur biopharmaceutique avec deux acquisitions stratégiques totalisant 15,6 milliards de dollars. Le géant britannique GSK investit un milliard dans IDRx, spécialisée dans les traitements contre un cancer rare, tandis que l’américain Johnson & Johnson s’offre Intra-Cellular Therapies pour 14,6 milliards, consolidant son portefeuille de solutions pour des troubles neurologiques majeurs.

La société pharmaceutique britannique GSK a conclu un accord en vue d’acquérir IDRx, une société biopharmaceutique américaine qui développe des traitements pour un cancer rare. Elle va dépenser un milliard de dollars (soit 980 millions d’euros) dans une première phase, a-t-elle annoncé lundi.

“Combler une lacune importante dans la norme actuelle de soins”

IDRx, basée dans l’État du Massachusetts, au nord-est des États-Unis, développe des traitements de précision pour les tumeurs stromales gastro-intestinales, une forme moins courante de cancer de l’estomac ou de l’intestin qui se forme dans le tissu conjonctif. Chaque année aux États-Unis, 4.000 à 6.000 personnes apprennent qu’elles sont atteintes de ce type de cancer.

D’après GSK, l’acquisition d’IDRx contribuera à combler “une lacune importante dans la norme actuelle de soins” pour les cancers gastro-intestinaux. En plus du prix d’acquisition, un paiement supplémentaire de 150 millions de dollars (49 millions d’euros) est encore possible si certains objectifs sont atteints. GSK est également présent en Belgique. Le groupe emploie 9.000 personnes sur trois sites de production de vaccins en Wallonie (Wavre, Rixensart et Gembloux), parmi lesquels se trouve le siège international de sa division consacrée aux vaccins.

Johnson & Johnson acquiert une société biopharmaceutique pour 14,6 milliards de dollars

L’entreprise pharmaceutique américaine Johnson & Johnson a conclu pour sa part un accord en vue d’acquérir Intra-Cellular Therapies pour quelque 14,6 milliards de dollars (environ 14,3 milliards d’euros). Cette société, elle aussi américaine, développe entre autres des traitements pour les patients atteints de schizophrénie, de troubles bipolaires ou de la maladie de Parkinson.

Par ailleurs, Intra-Cellular Therapies travaille actuellement sur un médicament contre la dépression. Le développement est à un stade avancé. Il s’agit de la plus importante transaction dans le domaine biopharmaceutique depuis plus d’un an. Johnson & Johnson fait valoir que cette acquisition différenciera davantage son portfolio et qu’elle sera un moteur de croissance à court et à long terme.