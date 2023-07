Coup de boost européen pour le crédit aux PME

Des garanties européennes faciliteront l’obtention de prêts par les PME belges, pour plus de 600 millions d’euros en deux ans. Ces financements iront en priorité aux jeunes entreprises, ainsi qu’à des investissements dans le digital et la durabilité

Le Fonds européen d’investissement (FEI) a signé ce mercredi des nouveaux accords de garantie avec les outils financiers régionaux. Ils permettront de couvrir des prêts aux PME jusqu’à concurrence de 608,5 millions d’euros, jusqu’en février 2025.

Les deux tiers de cette enveloppe bénéficieront aux entreprises wallonnes, avec d’une part une garantie sur des prêts accordés directement par Wallonie-Entreprendre (28 millions d’euros) ; et d’autre part, une contre-garantie sur des dossiers dans lequel l’outil régional garantit déjà des prêts bancaires (370 millions d’euros). La garantie couvre 50% du crédit et peut monter jusqu’à 70% pour les projets d’investissement dans le numérique, la durabilité ou l’innovation. « Ce soutien nous permettra de prendre un peu plus de risques, en finançant par exemple plus de start-ups, commente Jean-Pierre Di Bartolomeo, membre du comité de direction de WE. Nous avons un encours d’environ 4.000 prêts à des PME. Un quart de ceux-ci sont réalisés avec la garantie européenne, c’est fondamental pour l’accès au crédit des entreprises wallonnes. » Précision importante : la garantie du FEI est plafonnée à 10% du volume des dossiers de chaque intermédiaire. On est donc incité à prendre des risques certes, mais pas des risques démesurés non plus.

Le FEI garantira par ailleurs des nouveaux prêts de finances.brussels jusqu’à 78 millions d’euros. L’organisme bruxellois utilisera ce montant essentiellement pour les prêts subordonnés aux jeunes entreprises et pour le financement d’amorçage.

Enfin, pour la Flandre, la FEI garantira des prêts de PMV pour 132,5 millions d’euros. Ces prêts financeront prioritairement les microentreprises, les jeunes pousses, les autoentrepreneurs et les entreprises du secteur des médias.

« Des opérations comme celles-ci jettent un pont entre des réalités très locales et ce que l’Europe peut faire pour soutenir financièrement l’ambition et l’esprit d’entreprise, a résumé le directeur général adjoint du FEI, le belge Roger Havenith. Depuis sa création, le FEI soutient des PME belges dans toutes les régions du pays. Il continuera d’élargir son offre pour les intermédiaires financiers, tant en matière de produits propres à certains secteurs que d’opérations axées spécifiquement sur l’action pour le climat. »