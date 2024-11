Connexion : l’agence de marketing tournaisienne part à l’assaut de Paris

La jeune agence Connexion qui offre à la fois un studio de création, une agence de media buying et une expertise en données digitales lorgne le grand marché des start-up parisiennes.

Félix Meyrant est, avec son frère Ferdinand et Hugo Delcroix, un des trois associés-gérants de Connexion, l’agence de marketing digital basée à Tournai. Il nous explique pourquoi, deux ans seulement après sa création, l’agence part déjà à l’assaut du marché parisien.

Une histoire de Covid

La naissance de Connexion est un peu une question de hasard. Les trois fondateurs avaient au départ réalisé une application de voyage, mais au moment du lancement, le Covid est venu bouleverser leur plan. « Nous avons alors commencé à aider les entreprises de la région à digitaliser leurs services, à leur permettre de vendre en ligne et à continuer à développer leur activité. Cela nous a plu. Et nous nous sommes dit, Ferdinand, Hugo et moi : pourquoi pas continuer dans cette voie ? Nous avons démarché, les premiers clients, cela s’est bien passé, pour eux et pour nous ».

Voilà donc Connexion sur les rails. « Le but à l’époque et cela reste le même aujourd’hui, était de pouvoir offrir un service complet à nos clients et de leur permettre, en un seul point de contact, d’avoir accès à trois axes de services : un studio de création, une agence de « media buying » et une équipe experte dans le « data tracking » (la remontée et le traitement des données numériques). » Aujourd’hui, Connexion occupe huit personnes et compte une soixantaine de clients, dont une quarantaine ont souscrit à un abonnement.

A nous deux, Paris

Mais si le développement se poursuit sur le marché local, tournaisien et belge, « forcément le marché parisien du e-commerce et des start-up est intéressant car il est très développé. Toutefois, nous aimons bien pouvoir rencontrer nos clients, les accompagner, discuter avec eux. Surtout au début de la collaboration, parce que pour des petites entreprises, s’offrir les services d’une agence de marketing digital peut constituer un investissement important et il y a pas mal de choses à mettre en place. Si nous voulions vraiment jouer notre carte comme on le fait en Belgique, il fallait quelqu’un sur place. Et j’avoue que nous avons eu de la chance : un membre de l’équipe, Victorien Derasse, avait toujours voulu tester la vie parisienne. Tout cela s’est bien emboîté ».

Comment Connexion compte tirer son épingle du jeu dans le marché parisien ? « Le point principal, répond Félix Meyrant, est que nous offrons nos trois expertises – le studio créatif, l’agence de media buying et le pôle data – au sein d’un même agence. Un gestionnaire de projet peut accompagner les clients sur les différentes problématiques, ce qui simplifie les échanges et permet aux PME, qui sont nos cibles, d’accélérer leur campagne publicitaire. On essaie un peu d’utiliser les mêmes approches que nous avons en Belgique, des apporches plus humaines et un davantage de suivi avec nos clients. Nous verrons où ça nous mène ».

Un investissement raisonnable

Mais n’est-ce pas un peu trop tôt pour aller démarcher à Paris après seulement deux ans d’activité ? « On nous pose souvent la question. Mais l’investissement, si on est réaliste, n’est pas si déraisonnable, répond Félix Meyrant. Il s’agit d’une personne à Paris, dans un bureau WeWork. Donc toute proportion gardée, c’est forcément un risque, mais je pense honnêtement qu’il en vaut la peine. Il suffit de décrocher un ou deux premiers beaux contrats. »

Depuis quelques mois, Connexion occupe donc un espace dans l’immeuble très cosy de WeWork, rue Lafayette. « L’annonce a fait un effet aussi sur nos clients belges, que nous avons contacté en amont pour leur dire que bien évidemment, nous restions ancrés à Tournai. Et étonnamment, les clients étaient tout aussi contents que nous », ajoute Felix Meyrant.