L’entreprise de dragage DEME a battu deux records l’an dernier. Jamais le chiffre d’affaires n’a été aussi élevé, et jamais le carnet de commandes n’a été aussi fourni. C’est ce qui ressort des résultats annuels de l’entreprise basée à Zwijndrecht qui construit aussi des parcs éoliens offshore.

DEME – qui a évolué pour la première fois en 2022 comme société cotée indépendante – a vu son chiffre d’affaires augmenter de 6% pour atteindre 2,655 milliards d’euros. Tous les segments ont contribué à cette croissance, notamment le dragage, l’énergie offshore et les activités environnementales.

Ces ventes ont permis de dégager un bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (ebitda) de 474 millions d’euros, ce qui est comparable à 2021. Net de cela, il reste 113 millions d’euros. C’est légèrement moins qu’en 2021, principalement en raison des résultats négatifs des opérations de change. L’entreprise propose un dividende brut de 1,5 euro par action.

Le carnet de commandes s’élève également à un montant record de 6,19 milliards d’euros, ce qui représente une augmentation immédiate de 5% par rapport à l’année précédente. DEME parle d’une demande saine et continue, d’un positionnement fort sur le marché et de nouveaux projets importants, notamment dans la construction de parcs éoliens offshore. L’entreprise prévoit un chiffre d’affaires plus élevé cette année et une marge ebitda similaire. Les dépenses d’investissement pour cette année sont estimées à 500 millions d’euros.