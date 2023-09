Cebeo investit 85 millions d’euros dans un nouveau centre de distribution à Tournai

Le leader de la distribution de matériel électrique, Cebeo, ouvre son nouveau centre de distribution national à Tournai. Un investissement majeur de 85 millions d’euros. Ce centre allie haute technologie et respect de l’environnement pour améliorer l’efficacité et la durabilité, bénéficiant ainsi à clients et collaborateurs.

Cebeo est le leader en distribution de matériel électrique pour les professionnels de la construction sur les marchés résidentiels, tertiaires et industriels. Son stock de plus de 50 000 références va des câbles aux panneaux solaires.

Fondée en 1922 à Courtrai, Cebeo est maintenant basée à Waregem et fait partie du groupe français Sonepar, leader mondial en distribution électrique. Elle compte plus de 1 100 employés, 53 agences en Belgique, une flotte de transport et une boutique en ligne bien développée, avec un chiffre d’affaires de 800 millions d’euros l’année dernière.

Cebeo prévoit une croissance continue en intégrant l’efficacité logistique, la réduction des émissions de CO2 et des solutions « Green & Smart » pour ses clients.

Automatisation

Le nouveau centre de distribution de 55 000 mètres carrés met l’accent sur l’automatisation, l’ergonomie et la sécurité, avec un système automatisé de stockage et de transport, ainsi qu’une attention particulière à la durabilité. Il vise une certification BREEAM-excellent avec des installations géothermiques, photovoltaïques et des mesures pour promouvoir la biodiversité. Les livraisons se feront avec des bacs réutilisables en plastique recyclé.

En somme, Cebeo inaugure un centre de distribution moderne et durable pour accompagner sa croissance, tout en se concentrant sur l’automatisation, la responsabilité environnementale et la durabilité.