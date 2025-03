Le tribunal de l’entreprise d’Anvers, section Turnhout, a prononcé jeudi la faillite de CASA Logistics et CASA International. Trois curateurs ont également été désignés après la demande de mise en faillite déposée mercredi par l’enseigne de décoration d’intérieur.

Les curateurs désignés sont Geert Naulaerts, Paul Van Rompaey et Niels Feytons. Deux juges-commissaires ont également été nommés pour superviser leur travail. Étant donné que CASA cherchait depuis un certain temps un repreneur ou un investisseur sans succès, les chances pour les curateurs d’en trouver un semblent limitées. Leur principale mission sera de statuer sur le sort des dettes, des magasins et du personnel.

Rachetée par Blokker en 1988

La chaîne, présente dans plusieurs pays européens (Pays-Bas, France, Italie, Suisse, Luxembourg, Espagne et Portugal), emploie au total 2.230 personnes. Le devenir des magasins hors Belgique dépendra du cadre juridique et de la situation concrète dans chaque pays.

D’origine belge, l’enseigne avait été rachetée en 1988 par la célèbre famille néerlandaise Blokker, avant d’être cédée en avril 2021 au groupe d’investissement amstellodamois Globitas. Ce dernier détient aujourd’hui 51% du capital, le reste appartenant à l’entrepreneur néerlandais Frank Pruijn. L’homme d’affaires suédo-libanais Ayad Al-Saffar avait brièvement participé au capital de l’entreprise pendant quelques mois.