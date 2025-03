Casa a perdu la bataille face au commerce bon marché et en ligne

Clarinval : le gouvernement “mettra tout en œuvre pour accompagner les travailleurs”

Le gouvernement fédéral, en collaboration avec les autorités régionales et les partenaires sociaux, “mettra tout en œuvre pour accompagner les travailleurs impactés”, a promis mercredi le ministre fédéral de l’Emploi et de l’Économie, David Clarinval, qualifiant de “coup dur pour les travailleurs concernés et leurs familles” l’annonce de la faillite de CASA International et CASA Logistics.

“Des mesures seront prises” pour faciliter la transition des travailleurs concernés vers de nouvelles opportunités professionnelles, “notamment à travers des programmes de reconversion et de soutien à la recherche d’emploi”, annonce le ministre qui invitera les représentants des travailleurs à son cabinet afin d’examiner avec eux les pistes de reclassement professionnel.

David Clarinval annonce également qu’il prendra les contacts utiles avec ses homologues régionaux sur ce dossier.

“Cette faillite souligne les défis auxquels est confronté le secteur de la distribution, notamment face à l’évolution des habitudes de consommation et à la concurrence accrue du commerce en ligne. Il est essentiel de renforcer notre soutien aux entreprises belges pour qu’elles puissent s’adapter à ces transformations et rester compétitives”, conclut le ministre.