Cartamundi ferme une usine en Irlande

La mode des jeux de plateau s’essoufflant quelque peu, le fabricant de cartes à jouer et de jeux de société, Cartamundi, situé à Turnhout, a décidé d’interrompre sa production de jeux comme Monopoly et Risk. Une usine irlandaise où travaillent 230 personnes va fermer ses portes et des emplois vont également être perdus aux Etats-Unis, rapporte vendredi De Tijd.

Cette réorganisation revient presque à annuler les effets d’une transaction effectuée en 2015. A l’époque, la société belge avait repris deux usines au géant américain du jouet Hasbro. Elle y produisait depuis les célèbres jeux de plateau Monopoly, Cluedo, Risk et Trivial Pursuit. Hasbro conservait la commercialisation et la distribution de ces jeux.

La fermeture de la fabrique de Waterford (sud de l’Irlande) va entraîner le départ de 230 personnes. Le site du Massachussets (nord-est des Etats-Unis) reste opérationnel, mais Cartamundi entend tout de même remercier un quart des effectifs, soit 88 personnes.

Selon le CEO Stefaan Merckx, cette décision drastique était nécessaire car les pertes s’accumulaient. « La situation en Irlande s’est aggravée de mois en mois. »

Le déclin de la division jeux de plateau ne signifie pas pour autant que tout est noir pour Cartamundi. L’entreprise conçoit également des cartes pour les casinos et toute une série de cartes à échanger. L’entreprise familiale peut donc encore surfer sur le succès mondial des cartes Magic, Pokémon et Dungeons & Dragons.

Afin de poursuivre cette croissance, Carta­mundi va même investir 80 millions d’euros dans la construction de quatre usines de cartes supplémentaires. La capacité à Turnhout va être doublée d’ici 2025, et une centaine de personnes devrait y être engagée.