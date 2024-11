Le fonds de pension canadien OTPP compte vendre ses parts dans les aéroports européens, rapporte le média britannique The Times citant des sources anonymes. Ce fonds de pension des enseignants de la province canadienne d’Ontario est le plus important actionnaire individuel de Brussels Airport.

Selon The Times, OTPP a décidé de tirer parti de la reprise du transport aérien après la pandémie de coronavirus en cédant son portefeuille d’aéroports européens, dont la valeur est estimée à plus de 10 milliards de livres sterling (12 milliards d’euros). Outre l’aéroport de Bruxelles, trois aéroports britanniques sont concernés – London City, Birmingham et Bristol – ainsi que l’aéroport de Copenhague au Danemark. Dans chaque cas, les participations se situent entre 25 et 70 %.

Le principal actionnaire individuel

OTPP est le principal actionnaire individuel de Brussels Airport. L’État belge détient 25 % de l’aéroport de Zaventem et le gouvernement flamand en détient également une très petite participation indirecte.