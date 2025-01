Brussels Airport est encore à 3 millions de passagers de son record de 2019

L’an dernier, 23,6 millions de passagers ont foulé le sol de Brussels Airport, ce qui représente une augmentation de 6,4% par rapport à 2023 où 22 millions de voyageurs avaient été accueillis, indique l’aéroport mardi dans un communiqué.

Cette fréquentation en hausse reste cependant moindre qu’avant la pandémie de coronavirus alors qu’en 2019, dernière année avant la crise sanitaire, l’aéroport avait accueilli un record de 26,4 millions de passagers. L’année 2024 aura été marquée, du côté du transport de passagers, par l’ajout de 10 nouvelles destinations, principalement intercontinentales, et de cinq nouvelles compagnies aériennes.

Destination les plus populaires

Sur l’ensemble des passagers accueillis en 2024, 14% étaient en transfert à l’aéroport de Bruxelles-National, précise la direction aéroportuaire.

Le podium des pays les plus visités l’an dernier est occupé par l’Espagne, l’Italie et l’Allemagne. Le premier pays hors de l’Union européenne est la Turquie, qui se classe en quatrième position.

Sur le seul mois de décembre, 1.773.930 passagers ont afflué à Brussels Airport, soit une hausse de 11% par rapport à décembre 2023. Les vacances d’hiver (Noël) ont porté cette croissance, avec une progression des passagers au départ, relève l’aéroport. L’activité cargo s’est également affichée en hausse, avec des volumes qui ont augmenté de 5%, à 733.000 tonnes de fret global. Le transport de fret aérien a aussi crû de 5% sur base annuelle, précise Brussels Airport. Du côté du cargo, quatre nouvelles compagnies aériennes sont venues s’ajouter à l’offre de l’aéroport.

Croissance du transport de fret

C’est surtout le transport de fret à bord d’avions de passagers qui a soutenu la croissance, ayant bondi de 23% par rapport à 2023. Une hausse due à la reprise des vols passagers et aux nouvelles destinations intercontinentales, analyse l’aéroport. Le segment full cargo est, lui, resté stable par rapport à l’année précédente (+0,1%). Les services express ont aussi affiché peu de variations (-0,2%).

L’Asie, l’Afrique et l’Amérique du Nord ont constitué les principales régions d’importation. Pour les exportations, on retrouve le même trio mais dans un ordre différent, avec l’Asie toujours première, suivie de l’Amérique du Nord et de l’Afrique. En décembre, le transport total de fret a crû de 38% par rapport à décembre 2023. Tous les segments ont progressé.

Le nombre de mouvements de vol a, lui, grimpé de 3% en 2024, à un total de 198.617. Le nombre de passagers par vol (144) a crû de 4% l’an dernier, atteignant un record grâce à des avions plus grands et un taux d’occupation plus élevé, selon Brussels Airport. Enfin, 15.866 créneaux de nuit (entre 23h00 et 06h00) ont été attribués l’an dernier, pour un total de 16.175 mouvements de vol commerciaux (contre 16.284 en 2023). “Les vols de nuit sans créneaux surviennent généralement pour des raisons d’ordre opérationnel, comme des retards ou des problèmes opérationnels”, précise Brussels Airport. Les vols nocturnes sans créneaux ont diminué de 28% en deux ans, selon l’aéroport.