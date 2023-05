Brussels Airlines reste dans le rouge

Au premier trimestre, Brussels Airlines a transporté 1,58 million de passagers, soit une hausse de plus de 80% sur un an.

Brussels Airlines a opéré 55% de vols en plus, soit 12.647 au total. Assez logiquement, les revenus ont joliment progressé au cours de ce premier trimestre: + 79%, à 280 millions d’euros. Ce n’est malheureusement pas suffisant pour sortir la compagnie du rouge: la perte opérationnelle ajustée est en effet encore de 44 millions d’euros mais c’est 29% mieux que l’an dernier. Brussels Airlines fait état, pour justifier ce déficit, d’une hausse des dépenses opérationnelles de 54% liées à l’inflation (dont l’impact sur les salaires), à l’envol du prix des carburants et à l’augmentation des redevances et charges aéroportuaires.

L’ambitiond’un retour aux bénéfices cette année demeure toutefois intacte.