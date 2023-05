Brasserie Liefmans: Madame Rosa n’est plus

Ancienne patronne de la brasserie Liefmans, Rosa Merckx est décédée ce 16 mai à l’âge de 98 ans.

Engagée en 1946 comme secrétaire à la brasserie alors implantée à Audenarde, cette trilingue parfaite était régulièrement invitée à donner un coup de main à la production. A l’époque, la brasserie avait coutume d’ajouter dans les cuves de maturation des excédents de griottes apportés par les fermiers locaux qui recevaient de la bière en échange.

Pas vraiment séduite par le résultat, Rose cherchera un meilleur équilibre entre acidité et saveurs sucrées. Et, tout comme pour le champagne, saisira l’importance de l’assemblage entre brassins jeunes et bières plus âgées.

Ses succès la sacrèrent première femme brasseure du pays, la portant en 1972 à la direction de l’entreprise après le décès de son propriétaire, Paul Van Geluwe. Cédé en 1990 au groupe Riva qui fera faillite près de deux décennies plus tard, Liefmans est entrée en 2008 dans le giron du groupe Moortgat. Un temps laissés à l’abandon, les bâtiments d’Audenarde, vieux de trois siècles, ont été entièrement rénovés et aménagés en vue de leur visite.