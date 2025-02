Bpost: Vanessa Matz (Les Engagés) demande “à chacune des parties de laisser toutes les chances au dialogue”

La ministre des Entreprises publiques, Vanessa Matz (Les Engagés), a appelé les partenaires sociaux de bpost à reprendre le dialogue social. Elle invite les syndicats à la rencontrer lundi après-midi.

Cette réunion est destinée à “entendre l’ensemble des revendications (des syndicats) qui entraînent le blocage au sein de l’entreprise”, précise la ministre dans un communiqué de presse. Celle-ci rencontrera aussi le CEO de bpost, Chris Peeters, lundi.

Vanessa Matz demande “à chacune des parties de laisser toutes les chances au dialogue social au bénéfice de l’entreprise, de ses travailleurs et de ses clients.” Les facteurs et factrices protestent depuis plus d’une semaine contre une réorganisation du travail proposée par la direction, qui modifie le processus de réattribution des tournées.

Dans le cadre du mouvement de colère du personnel, des blocages filtrants ont été installés devant les centres de tri wallons et bruxellois.