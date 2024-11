bpost prête à faire face à des pics de 800.000 colis par jour en fin d’année

Plusieurs mesures ont été prises chez bpost pour gérer le pic attendu dans la livraison de colis en fin d’année. L’entreprise postale est ainsi prête à distribuer jusqu’à 800.000 colis par jour, a-t-elle indiqué vendredi. En temps normal, la moyenne est de 500.000.

Traditionnellement, le pic de fin d’année commence avec le Black Friday, cette année le 29 novembre, mais les volumes augmentent d’année en année de plus en plus tôt. “Cela signifie que nous sommes déjà en mode fin d’année”, précise bpost.

Pour faire face à ce pic, l’entreprise recrute par exemple des travailleurs temporaires. En outre, 400 employés du siège aident à trier ou à distribuer les colis pendant au moins une semaine.

Pour les colis entrants, bpost prévoit suffisamment d’espace pour recevoir les camions et trier les colis. Elle se coordonne également avec les magasins de vente en ligne pour connaître les quantités attendues et prendre les dispositions nécessaires. Pour la livraison des colis, des renforts sont aussi prévus.

Plus grande efficacité pour la distribution

Pour le tri, la capacité est augmentée en travaillant plus d’heures. Il y a également des trajets et des transports supplémentaires. Dans un second temps, bpost vise une plus grande efficacité en ce qui concerne la distribution, en étant capable de livrer directement à la première livraison à domicile. Depuis ce mois-ci, il est par exemple possible de modifier le jour ou l’adresse pour les envois qui sont déjà en cours de livraison.

Chez PostNL aussi, des camions et du personnel supplémentaires sont déployés en Belgique. Au niveau du tri et de la préparation, PostNL déploie 150 travailleurs supplémentaires et le personnel de bureau apportera à nouveau son aide, a indiqué l’entreprise dans un communiqué de presse jeudi.