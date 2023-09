Bpost constitue une enveloppe de 75 millions d’euros en vue d’un remboursement à l’État

A la suite de plusieurs enquêtes menées cette année par bpostgroup, l’entreprise postale a constitué une provision de 75 millions d’euros en vue d’un remboursement à l’Etat à venir, fait-elle savoir vendredi.

Trois examens de conformité avaient été lancés après un premier concernant un appel d’offres pour la livraison de journaux et de magazines, qui avait révélé « un certain nombre de mauvaises pratiques et/ou de risques », rappelle bpostgroup, selon qui le gouvernement aurait surpayé les services de l’entreprise.

Les enquêtes ont porté sur le traitement des amendes routières, la gestion des comptes 679 (NDLR 679 représente le préfixe des numéros de comptes de l’État) et la livraison et radiation des plaques d’immatriculation. Elles ont révélé qu' »un nombre limité de personnes, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de l’entreprise, ont agi à l’encontre des lois et règlements applicables, et sans contrôle approprié », révèle à présent la société.

« Dans le cadre de son engagement à rembourser toute surcompensation, bpostgroup comptabilise une provision de 75 millions d’euros. Sur la base de son évaluation juridique et économique approfondie, bpostgroup estime que ce montant correspond au remboursement de la surcompensation à rembourser à l’État belge au cours des dernières années, pour les trois contrats. Ce chiffre reste préliminaire, car il ne reflète pas encore le point de vue de l’État belge », explique l’entreprise.