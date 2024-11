Boeing ne peut pas se permettre de nouvelles erreurs

Le nouveau patron de Boeing a déclaré à ses employés que le géant américain de l’aéronautique faisait face à de graves problèmes dans sa culture d’entreprise et ne pouvait pas se permettre de nouvelles erreurs, a rapporté mercredi le Wall Street Journal.

Le groupe, en proie à des problèmes de qualité de sa production et qui vient de vivre une grève de plus de 50 jours ayant paralysé deux usines cruciales, a annoncé mardi avoir envoyé ses premières notifications de licenciement dans le cadre du plan de réduction de 10% de ses effectifs mondiaux.

Kelly Ortberg, devenu le patron de Boeing en août, a exhorté mercredi ses employés à prendre leurs responsabilités lorsqu’ils constatent un problème, lors d’une réunion de plusieurs heures, rapporte le quotidien new-yorkais. “Ne restez pas plantés à la fontaine à eau pour ragoter”, a-t-il déclaré, selon un enregistrement consulté par le “WSJ”.

“On passe plus de temps à se disputer entre nous qu’à réfléchir à comment on va battre Airbus”, a-t-il regretté. “Boeing a été confronté à des hauts et des bas à de nombreuses reprises”, a ajouté Kelly Ortberg. “Nous sommes à un point bas.”

Droits de douane, Chine…

Kelly Ortberg a également évoqué une conversation avec le président élu Donald Trump au cours de laquelle les deux hommes ont parlé de l’augmentation des droits de douane voulue par le républicain.

Le patron de Boeing a souligné aux employés du groupe qu’une guerre commerciale avec la Chine pèserait sur le constructeur, selon le Wall Street Journal.

Le géant de l’aéronautique, qui a récemment publié sa pire perte trimestrielle en quatre ans, a lancé début novembre une augmentation de capital géante d’au moins 21 milliards de dollars pour renforcer sa trésorerie face aux difficultés rencontrées.